vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 05:56

Published 12 ноября, 05:56

Modified 12 ноября, 05:58

Updated 12 ноября, 05:58

Два важных спортивных объекта открыл Олег Кожемяко в Приморском крае

Губернатор Приморского края открыл два важных спортивных объекта в Уссурийске

12 ноября 2024, 05:56
Фото: Изображение Midjourney.

Два важных спортивных объекта открыл Олег Кожемяко в Приморском крае

Сюжет
Спорт
Новые залы карате киокусинкай и бокса открыл в Уссурийске губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Спортивные объекты построены на средства президентской субсидии.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: первый спортивный объект — модульный зал для занятий карате — построен при школе №6 по программе «250 спортзалов в школах ДФО». Проект «Киокусинкай в школу и программа „50 спортивных залов в школах ДФО“ реализуются при поддержке заместителя Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова. Инициатором проекта стал трехкратный чемпион мира по Киокусинкай карате Хаид Мантаев. Проект направлен на улучшение условий для занятий спортом у детей,
увеличение уровня физической активности населения — согласно задаче, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, посетивший церемонию торжественного открытия зала, отметил, как важно наличие в любом городе Приморья такого современного спортивного объекта, как его появления ждали в Уссурийске.

— Модульный зал построен по президентской программе, которая позволяет охватывать спортивными мероприятиями больше молодежи. Здесь ребята будут совершенствовать свое тело и дух с опытными тренерами. Отмечу, в Приморском крае спортом должны заниматься не менее 70 процентов жителей, уверенно идем к этому показателю. Уссурийск демонстрирует хорошие результаты в карате, боксе, легкой атлетике, активно развивается мотокросс, — подчеркнул Олег Кожемяко.
Фото: Игорь Новиков. primorsky.ru

Следует заметить, что такие спортивные залы оснащены всем необходимым, причём не только для тех ребят, кто будет осваивать карате, но и для тех, кто займётся другими видами спорта. Спорт помогает юным расти в гармонии и стремиться к совершенствованию.

Главное в спорте — воспитание характера, уважения к окружающим. Спортивный зал — место для занятий и территория, где человек пробует на крепость свою волю и силу духа, — заявил Юрий Трутнев.

Второй спортивный объект, который также открыли 11 ноября в Уссурийске, — зал для занятий боксом. Он большой, просторный — более 800 квадратных метров, полностью оснащён всем необходимым, вплоть до специальных тренажёров. В таком зале готовиться к соревнованиям, совершенствовать свои навыки, чтобы добиваться новых побед, — приятно и радостно. Это отметил и глава края.

— Уверен, вы продолжите славную плеяду чемпионов, которые сейчас участвуют в развитии бокса в крае, — сказал Олег Кожемяко. — Количество занимающихся этим благородным видом спорта в Приморье за 20 лет увеличилось в два раза — до пяти тысяч человек. Сейчас наши спортсмены успешно участвуют в международных соревнованиях, «Детях Азии», завоевывают золотые медали. Бокс формирует у ребят мужество и смелость, учит преодолевать трудности и уверенно идти к победе.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о новой воркаут-зоне для занятий спортом и фитнессом, что открылась во Владивостоке.

Воплощай мечты и будь на спорте: воркаут-зона открылась во Владивостоке
Узнать подробнее
#Новости#Спорт#Владивосток#Олег Кожемяко#Каратэ#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика