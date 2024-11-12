Губернатор Приморского края открыл два важных спортивных объекта в Уссурийске

Posted 12 ноября, 05:56
Published 12 ноября, 05:56
Modified 12 ноября, 05:58
Updated 12 ноября, 05:58
В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: первый спортивный объект — модульный зал для занятий карате — построен при школе №6 по программе «250 спортзалов в школах ДФО». Проект «Киокусинкай в школу и программа „50 спортивных залов в школах ДФО“ реализуются при поддержке заместителя Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова. Инициатором проекта стал трехкратный чемпион мира по Киокусинкай карате Хаид Мантаев. Проект направлен на улучшение условий для занятий спортом у детей,
увеличение уровня физической активности населения — согласно задаче, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, посетивший церемонию торжественного открытия зала, отметил, как важно наличие в любом городе Приморья такого современного спортивного объекта, как его появления ждали в Уссурийске.
— Модульный зал построен по президентской программе, которая позволяет охватывать спортивными мероприятиями больше молодежи. Здесь ребята будут совершенствовать свое тело и дух с опытными тренерами. Отмечу, в Приморском крае спортом должны заниматься не менее 70 процентов жителей, уверенно идем к этому показателю. Уссурийск демонстрирует хорошие результаты в карате, боксе, легкой атлетике, активно развивается мотокросс, — подчеркнул Олег Кожемяко.
Следует заметить, что такие спортивные залы оснащены всем необходимым, причём не только для тех ребят, кто будет осваивать карате, но и для тех, кто займётся другими видами спорта. Спорт помогает юным расти в гармонии и стремиться к совершенствованию.
— Главное в спорте — воспитание характера, уважения к окружающим. Спортивный зал — место для занятий и территория, где человек пробует на крепость свою волю и силу духа, — заявил Юрий Трутнев.
Второй спортивный объект, который также открыли 11 ноября в Уссурийске, — зал для занятий боксом. Он большой, просторный — более 800 квадратных метров, полностью оснащён всем необходимым, вплоть до специальных тренажёров. В таком зале готовиться к соревнованиям, совершенствовать свои навыки, чтобы добиваться новых побед, — приятно и радостно. Это отметил и глава края.
— Уверен, вы продолжите славную плеяду чемпионов, которые сейчас участвуют в развитии бокса в крае, — сказал Олег Кожемяко. — Количество занимающихся этим благородным видом спорта в Приморье за 20 лет увеличилось в два раза — до пяти тысяч человек. Сейчас наши спортсмены успешно участвуют в международных соревнованиях, «Детях Азии», завоевывают золотые медали. Бокс формирует у ребят мужество и смелость, учит преодолевать трудности и уверенно идти к победе.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о новой воркаут-зоне для занятий спортом и фитнессом, что открылась во Владивостоке.