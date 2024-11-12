Губернатор Приморского края открыл два важных спортивных объекта в Уссурийске

— Уверен, вы продолжите славную плеяду чемпионов, которые сейчас участвуют в развитии бокса в крае, — сказал Олег Кожемяко. — Количество занимающихся этим благородным видом спорта в Приморье за 20 лет увеличилось в два раза — до пяти тысяч человек. Сейчас наши спортсмены успешно участвуют в международных соревнованиях, «Детях Азии», завоевывают золотые медали. Бокс формирует у ребят мужество и смелость, учит преодолевать трудности и уверенно идти к победе.