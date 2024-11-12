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Posted 12 ноября, 04:46

Published 12 ноября, 04:46

Modified 12 ноября, 04:49

Updated 12 ноября, 04:49

Приморским мёдом планируют кормить российских космонавтов

Из Приморья с любовью: местный мёд хотят отправить в космос

12 ноября 2024, 04:46
Фото: vostokmedia.com.

Приморским мёдом планируют кормить российских космонавтов

Сюжет
Приморский мёд
В Приморском крае собрали более 4 000 тонн меда за сезон в 2024 году. Натуральную продукцию могут включить в рацион космонавтов из России.

Министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц заявил, что всего в регионе произведено 4 200 тонн меда, 3 700 тонн из которого составляет липовый.

«Наша задача — наращивать объемы, развивать промышленное производство меда, выходить на новые внутренние и внешние рынки. Например, предлагаем приморский экологически чистый продукт для бортового питания космонавтов. Для этого уже начали взаимодействовать с институтом пищеконцентратной промышленности, который разрабатывает такое питание», — подчеркнул руководитель ведомства.

Стоит отметить, что местный продукт не только невероятно вкусный, но и обладает лечебными свойствами. Мед из приморской тайги стал номером один в конкурсе «Лучший мед России» в Серпухове.

Губернатор края Олег Кожемяко подчеркнул, что Приморье входит в число лидеров по пчеловодству. Главное отличие приморской продукции — исключительно дикорастущие медоносы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «Приморский мед» обзаведется товарным знаком. Таким образом, уникальный продукт будет защищен от подделок.

Приморский мёд — это бренд: наша продукция будет защищена от подделок
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