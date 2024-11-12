Из Приморья с любовью: местный мёд хотят отправить в космос

Posted 12 ноября, 04:46
Published 12 ноября, 04:46
Modified 12 ноября, 04:49
Updated 12 ноября, 04:49
Министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц заявил, что всего в регионе произведено 4 200 тонн меда, 3 700 тонн из которого составляет липовый.
«Наша задача — наращивать объемы, развивать промышленное производство меда, выходить на новые внутренние и внешние рынки. Например, предлагаем приморский экологически чистый продукт для бортового питания космонавтов. Для этого уже начали взаимодействовать с институтом пищеконцентратной промышленности, который разрабатывает такое питание», — подчеркнул руководитель ведомства.
Стоит отметить, что местный продукт не только невероятно вкусный, но и обладает лечебными свойствами. Мед из приморской тайги стал номером один в конкурсе «Лучший мед России» в Серпухове.
Губернатор края Олег Кожемяко подчеркнул, что Приморье входит в число лидеров по пчеловодству. Главное отличие приморской продукции — исключительно дикорастущие медоносы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «Приморский мед» обзаведется товарным знаком. Таким образом, уникальный продукт будет защищен от подделок.