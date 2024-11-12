Маршрутка и пассажирский автобус пустили людей под поезд во Владивостоке — видео

Posted 12 ноября, 07:33
Published 12 ноября, 07:33
Modified 12 ноября, 07:35
Updated 12 ноября, 07:35
Рулевые нередко пренебрегают правилами в дальневосточной столице. Очередной коллективный поступок водителей возмутил очевидцев и попал на камеру.
На железнодорожном переезде на Луговой торопливые рулевые миновали рельсы на запрещающий сигнал. Автолюбителей не смущал шлагбаум, который опускался прямо перед ними. Вероятно, для приморцев основной задачей было успеть «проскочить».
Важно отметить, что пассажирские автобусы тоже решились на опасный маневр. Шлагбаум перекрыл путь перед «носом» маршрутки, которая осталась на рельсах в самый неподходящий момент.
К слову, жд пути запрещено переезжать после соответствующего сигнала светофора. Согласно правилам дорожного движения, за подобное нарушение грозит не только штраф, но и лишение прав. Однако самое страшное то, что люди могли пострадать или даже лишиться жизни.
Судя по всему, горожане, включая водителей общественного транспорта, не готовы подождать 20 минут, чтобы в спокойной обстановке переехать рельсы. И их совсем не смущает печальный опыт земляков. Ведь аварии на железнодорожных путях нередко случаются в Приморском крае. Например, прошлой зимой женщина хотела миновать переезд на красный свет, но погубила свою подругу, врезавшись в ограждение. К слову, под поезд автомобили тоже попадают довольно часто в регионе.