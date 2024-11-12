Маршрутка и пассажирский автобус пустили людей под поезд во Владивостоке — видео

Судя по всему, горожане, включая водителей общественного транспорта, не готовы подождать 20 минут, чтобы в спокойной обстановке переехать рельсы. И их совсем не смущает печальный опыт земляков. Ведь аварии на железнодорожных путях нередко случаются в Приморском крае. Например, прошлой зимой женщина хотела миновать переезд на красный свет, но погубила свою подругу, врезавшись в ограждение. К слову, под поезд автомобили тоже попадают довольно часто в регионе.