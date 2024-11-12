Машина «сложилась» под эвакуатором: смертельная авария случилась в Приморье — видео

Posted 12 ноября, 03:38
Published 12 ноября, 03:38
Modified 12 ноября, 03:40
Updated 12 ноября, 03:40
На низководном мосту вновь произошла авария. На этот раз не обошлось без жертв, сообщают аварийные комиссары.
Водитель Subaru Forester пренебрег безопасной дистанцией на дороге и врезался в эвакуатор FUSO. От удара кроссовер сложился под грузовым авто. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.
К слову, на месте инцидента замечена машина скорой помощи, но, к сожалению, рулевой «Субару» погиб на месте.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в чудовищной аварии, случившейся в Приморском крае, погиб десятилетний ребенок.