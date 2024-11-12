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Posted 12 ноября, 03:38

Published 12 ноября, 03:38

Modified 12 ноября, 03:40

Updated 12 ноября, 03:40

Мужчина погиб в страшном ДТП на низководном мосту во Владивостоке

Машина «сложилась» под эвакуатором: смертельная авария случилась в Приморье — видео

12 ноября 2024, 03:38
Фото: 1MI.

Мужчина погиб в страшном ДТП на низководном мосту во Владивостоке

Сюжет
Происшествие
Во Владивостоке легковой автомобиль догнал грузовой транспорт и спровоцировал смертельное столкновение.

На низководном мосту вновь произошла авария. На этот раз не обошлось без жертв, сообщают аварийные комиссары.

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Водитель Subaru Forester пренебрег безопасной дистанцией на дороге и врезался в эвакуатор FUSO. От удара кроссовер сложился под грузовым авто. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.

К слову, на месте инцидента замечена машина скорой помощи, но, к сожалению, рулевой «Субару» погиб на месте.

Видео: autogarant_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в чудовищной аварии, случившейся в Приморском крае, погиб десятилетний ребенок.

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