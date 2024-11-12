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Posted 12 ноября, 00:40

Published 12 ноября, 00:40

Modified 12 ноября, 00:42

Updated 12 ноября, 00:42

Лучшие студенты Приморского края получат стипендию имени адмирала Невельского

Материально Невельской поможет: стипендию имени адмирала будут получать в Приморье

12 ноября 2024, 00:40
Фото: primorsky.ru.

Лучшие студенты Приморского края получат стипендию имени адмирала Невельского

Сюжет
Вуз
Стипендию имени адмирала Геннадия Невельского будут получать лучшие студенты-первокурсники вузов Дальневосточного федерального округа. В том числе и вузов, расположенных в Приморском крае.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: размер стипендии составит 30 тысяч рублей, а постановление об учреждении выплаты подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Кто может претендовать на получение стипендии имени Невельского? Студенты очной формы обучения, которые поступили в дальневосточные вузы с максимальными баллами ЕГЭ по профильному предмету, а также студенты, которые до поступления в вуз стали победителями и призерами олимпиад для школьников.

Причём речь идёт не только о первокурсниках: если на втором и третьем курсах студент будет учиться на «хорошо» и «отлично», при этом активно участвуя в научной деятельности, публикуя статьи в уважаемых изданиях и материалах конференций, стипендия будет ему выплачиваться.

— При рассмотрении кандидатов на получение стипендии также во внимание будут приниматься гранты, полученные студентом на выполнение научно-исследовательской работы, или его победа во всероссийской или международной олимпиаде либо ином конкурсе, — подчеркнули в правительстве Приморья.

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