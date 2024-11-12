Материально Невельской поможет: стипендию имени адмирала будут получать в Приморье

Причём речь идёт не только о первокурсниках: если на втором и третьем курсах студент будет учиться на «хорошо» и «отлично», при этом активно участвуя в научной деятельности, публикуя статьи в уважаемых изданиях и материалах конференций, стипендия будет ему выплачиваться.