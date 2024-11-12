Насмерть забил из-за денег: пожилая женщина погибла после застолья в Приморье

Posted 12 ноября, 00:38
Published 12 ноября, 00:38
Modified 12 ноября, 00:40
Updated 12 ноября, 00:40
Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины в Находке.
Сотрудники Следственного комитета Приморского края возбудили уголовное дело после обнаружения тела 65-летней женщины в квартире одного из домов на Озерном бульваре в Находке. Дело классифицируется по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации — умышленное причинение серьезного вреда здоровью, повлекшее неосторожную смерть пострадавшего.
Подозреваемый в преступлении — 62-летний знакомый погибшей. Он признался, что избил женщину в ходе конфликта после застолья.
Следователь провел проверку показаний подозреваемого на месте происшествия, где тот подробно описал свои действия.
Доказано, что 5 ноября 2024 года подозреваемый, находясь в гостях у своей знакомой, обвинил ее в краже денег, что и стало причиной конфликта. Мужчина потребовал вернуть похищенное, после чего нанес ей множество ударов руками и ногами.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей, проводятся судебные экспертизы, а также опрашиваются свидетели.
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