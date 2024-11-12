Насмерть забил из-за денег: пожилая женщина погибла после застолья в Приморье

Доказано, что 5 ноября 2024 года подозреваемый, находясь в гостях у своей знакомой, обвинил ее в краже денег, что и стало причиной конфликта. Мужчина потребовал вернуть похищенное, после чего нанес ей множество ударов руками и ногами.