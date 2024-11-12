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Posted 12 ноября, 00:38

Published 12 ноября, 00:38

Modified 12 ноября, 00:40

Updated 12 ноября, 00:40

Мужчина до смерти избил женщину после обвинения в краже денег в Приморском крае

Насмерть забил из-за денег: пожилая женщина погибла после застолья в Приморье

12 ноября 2024, 00:38
Фото: 1MI.

Мужчина до смерти избил женщину после обвинения в краже денег в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Во время застолья мужчина из Приморья заподозрил свою знакомую в краже денег и избил до смерти. Следователи проводят проверку по факту случившегося в квартире.

Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины в Находке.

Сотрудники Следственного комитета Приморского края возбудили уголовное дело после обнаружения тела 65-летней женщины в квартире одного из домов на Озерном бульваре в Находке. Дело классифицируется по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации — умышленное причинение серьезного вреда здоровью, повлекшее неосторожную смерть пострадавшего.

Подозреваемый в преступлении — 62-летний знакомый погибшей. Он признался, что избил женщину в ходе конфликта после застолья.

Следователь провел проверку показаний подозреваемого на месте происшествия, где тот подробно описал свои действия.

Видео: primorsky_sledcom.

Доказано, что 5 ноября 2024 года подозреваемый, находясь в гостях у своей знакомой, обвинил ее в краже денег, что и стало причиной конфликта. Мужчина потребовал вернуть похищенное, после чего нанес ей множество ударов руками и ногами.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, проводятся судебные экспертизы, а также опрашиваются свидетели.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мужчине, который насмерть забил ножом своего соседа.

17 ударов ножом: мужчина забил соседа и оставил умирать в Приморье
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