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Posted 12 ноября, 03:18

Published 12 ноября, 03:18

Modified 12 ноября, 03:20

Updated 12 ноября, 03:20

ДТП с участием иномарки и отечественного автобуса случилось во Владивостоке

«Немец напал на москвича» на глазах у всех посреди Владивостока — видео

12 ноября 2024, 03:18
Фото: vostokmedia.com.

ДТП с участием иномарки и отечественного автобуса случилось во Владивостоке

Сюжет
Происшествие
Водитель немецкого кроссовера грубо нарушил ПДД и учинил аварию во Владивостоке. Итог получился весьма печальный, — две полосы оказались заблокированными.

Во Владивостоке на Калинина рулевой «Мерседеса» начал разворот, не взирая на двойную сплошную линию разметки. Опрометчивый маневр не обошелся без последствий, — машина столкнулась с пассажирским автобусом, который двигался по левой полосе.

О пострадавших в аварии не сообщается. Но, судя по кадрам, изрядно «попало» только автомобилям.

Видео: dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что агрессивные подростки изувечили маршрутку в Артеме. Злоумышленников, причастных к происшествию, уже задержали.

Громкая история атаки на автобус получила продолжение в Приморском крае
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