«Немец напал на москвича» на глазах у всех посреди Владивостока — видео

Posted 12 ноября, 03:18
Published 12 ноября, 03:18
Modified 12 ноября, 03:20
Updated 12 ноября, 03:20
Во Владивостоке на Калинина рулевой «Мерседеса» начал разворот, не взирая на двойную сплошную линию разметки. Опрометчивый маневр не обошелся без последствий, — машина столкнулась с пассажирским автобусом, который двигался по левой полосе.
О пострадавших в аварии не сообщается. Но, судя по кадрам, изрядно «попало» только автомобилям.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что агрессивные подростки изувечили маршрутку в Артеме. Злоумышленников, причастных к происшествию, уже задержали.