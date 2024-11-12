Проблемы с вывозом ТКО обсудили на круглом столе в Черниговке и Хороле

Posted 12 ноября, 06:02
Published 12 ноября, 06:02
Modified 12 ноября, 06:04
Updated 12 ноября, 06:04
Как отметила депутат краевого парламента, вопрос вывоза ТКО, как и все вопросы ЖКХ, всегда звучат на встречах с жителями любых районов, иногда даже достигая высокого градуса напряжения в обществе. Поэтому такие встречи очень важны, для того, чтобы вместе решить, как общие, так и конкретные присущие для каждого из районов проблемы.
По словам заместителя директора «Приморского экологического оператора» Алексея Борисова, одна из проблем — это то, что колоссальный объем отходов — не учтенный. По факту существует, а документально и финансово нигде не закреплены затраты на его транспортировку и переработку. И ведь на самом деле, договора заключаются по нормативу, а по факту вывозится в десятки раз больше. Зачастую договор на вывоз ТКО у хозяйствующих субъектов не заключен вообще. Поэтому основные задачи — это создание реестра контейнерных, создание новых площадок, для того чтобы все вывозимые объемы отходов были под контролем. Кроме того, в районах недостаточно спецтранспорта и самих водителей. А в крае — соответствующих стандартам полигонов ТКО, что также создает экономическую нагрузку на отрасль из-за длинного транспортного плеча.
На федеральном и региональном уровнях находятся в разработке соответствующие законопроекты по улучшению ситуации. Приморский край планируется поделить на четыре кластера с мусороперегрузочными станциями и разработать методику транспортирования ТКО в каждом городе и районе. Будут созданы 6 новых крупных сортировочных комплексов, поскольку старые уже себя изжили и находятся на грани закрытия.
«Чтобы разрешить столь серьезные проблемы и противоречия одного такого круглого стола будет недостаточно. Но у нас есть возможность понять перспективы ближайшего будущего. Как будет проходить реструктуризация экологического оператора, и как она пройдет в муниципалитетах и каким образом отразится на жителям Приморья. Сам факт конструктивного диалога, который состоялся сегодня, действительно важен — представители власти, управляющие компании, общественники и региональный оператор озвучили свои предложения, получили ответы на вопросы и обменялись опытом», — отметила «Восток-Медиа» депутат.
В завершении круглого стола было принято решение о том, что окончательные рекомендации будут приняты с учетом всех прозвучавших в ходе мероприятия предложений.