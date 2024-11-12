vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 06:02

Published 12 ноября, 06:02

Modified 12 ноября, 06:04

Updated 12 ноября, 06:04

Проблемы с вывозом ТКО обсудили на круглом столе в Черниговке и Хороле

Проблемы с вывозом ТКО обсудили на круглом столе в Черниговке и Хороле

12 ноября 2024, 06:02
Фото: zspk.gov.ru.
Сюжет
Экология
Организатором мероприятия выступила депутат Законодательного Собрания Приморского края Юлия Пак. В нем приняли участие руководители местных властей, представители «Приморского экологического оператора», управляющих компаний, депутаты и общественники.

Как отметила депутат краевого парламента, вопрос вывоза ТКО, как и все вопросы ЖКХ, всегда звучат на встречах с жителями любых районов, иногда даже достигая высокого градуса напряжения в обществе. Поэтому такие встречи очень важны, для того, чтобы вместе решить, как общие, так и конкретные присущие для каждого из районов проблемы.

По словам заместителя директора «Приморского экологического оператора» Алексея Борисова, одна из проблем — это то, что колоссальный объем отходов — не учтенный. По факту существует, а документально и финансово нигде не закреплены затраты на его транспортировку и переработку. И ведь на самом деле, договора заключаются по нормативу, а по факту вывозится в десятки раз больше. Зачастую договор на вывоз ТКО у хозяйствующих субъектов не заключен вообще. Поэтому основные задачи — это создание реестра контейнерных, создание новых площадок, для того чтобы все вывозимые объемы отходов были под контролем. Кроме того, в районах недостаточно спецтранспорта и самих водителей. А в крае — соответствующих стандартам полигонов ТКО, что также создает экономическую нагрузку на отрасль из-за длинного транспортного плеча.

На федеральном и региональном уровнях находятся в разработке соответствующие законопроекты по улучшению ситуации. Приморский край планируется поделить на четыре кластера с мусороперегрузочными станциями и разработать методику транспортирования ТКО в каждом городе и районе. Будут созданы 6 новых крупных сортировочных комплексов, поскольку старые уже себя изжили и находятся на грани закрытия.

«Чтобы разрешить столь серьезные проблемы и противоречия одного такого круглого стола будет недостаточно. Но у нас есть возможность понять перспективы ближайшего будущего. Как будет проходить реструктуризация экологического оператора, и как она пройдет в муниципалитетах и каким образом отразится на жителям Приморья. Сам факт конструктивного диалога, который состоялся сегодня, действительно важен — представители власти, управляющие компании, общественники и региональный оператор озвучили свои предложения, получили ответы на вопросы и обменялись опытом», — отметила «Восток-Медиа» депутат.

В завершении круглого стола было принято решение о том, что окончательные рекомендации будут приняты с учетом всех прозвучавших в ходе мероприятия предложений.

Читайте также:
Парламентарии Приморья сохранили стоимость патента для предпринимателейЮлия Пак: Работа с подрастающим поколением является приоритетнойБюджет Приморья сохранит социальную направленность, и вырастут расходы на спорт
#Новости#Общество#Законодательное собрание ПК#Экология#Депутаты#Власть#Фото#Законопроекты#ТКО#Приморский край#Приморье#Транспортировка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика