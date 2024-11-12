Проблемы с вывозом ТКО обсудили на круглом столе в Черниговке и Хороле

По словам заместителя директора «Приморского экологического оператора» Алексея Борисова, одна из проблем — это то, что колоссальный объем отходов — не учтенный. По факту существует, а документально и финансово нигде не закреплены затраты на его транспортировку и переработку. И ведь на самом деле, договора заключаются по нормативу, а по факту вывозится в десятки раз больше. Зачастую договор на вывоз ТКО у хозяйствующих субъектов не заключен вообще. Поэтому основные задачи — это создание реестра контейнерных, создание новых площадок, для того чтобы все вывозимые объемы отходов были под контролем. Кроме того, в районах недостаточно спецтранспорта и самих водителей. А в крае — соответствующих стандартам полигонов ТКО, что также создает экономическую нагрузку на отрасль из-за длинного транспортного плеча.