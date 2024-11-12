«Распластался» посреди дороги: из-за аварии собралась пробка во Владивостоке — видео

ДТП с большегрузом спровоцировало затор в пригороде Владивостока

Сюжет Дорога

Судя по всему, вечер выдался нервным у тех, кто отправился за город. Ведь столпотворение на дороге осложнило движение из Владивостока в сторону Артема.