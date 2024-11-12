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Posted 12 ноября, 10:46

Published 12 ноября, 10:46

Modified 12 ноября, 10:48

Updated 12 ноября, 10:48

ДТП с большегрузом спровоцировало затор в пригороде Владивостока

«Распластался» посреди дороги: из-за аварии собралась пробка во Владивостоке — видео

12 ноября 2024, 10:46
Фото: vostokmedia.com.

ДТП с большегрузом спровоцировало затор в пригороде Владивостока

Сюжет
Дорога
Судя по всему, вечер выдался нервным у тех, кто отправился за город. Ведь столпотворение на дороге осложнило движение из Владивостока в сторону Артема.

В пригороде дальневосточной столицы собралась серьезная пробка в сторону Артема. По словам очевидцев, всему виной авария в районе поворота на шаморовскую трассу.

Фото: vostokmedia.com

Также автомобилист сообщил, что на месте дорожного происшествия на аварийках стоят грузовик и самосвал. А между ними, вероятно, от удара развернуло «Мазду» купе.

Видео: vostokmedia.com.

К слову, одно из грузовых авто расположилось на краю дороги, а второй крупногабаритный транспорт встал в средней полосе.

Фото: vostokmedia.com

Подробностей ДПТ не сообщается. О пострадавших тоже пока неизвестно. Но трафик на дороге заметно осложнился.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что торопливые автомобилисты подвергают опасности не только себя, но и своих близких. Рискуют даже водители пассажирских автобусов.

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