«Распластался» посреди дороги: из-за аварии собралась пробка во Владивостоке — видео

Posted 12 ноября, 10:46
Published 12 ноября, 10:46
Modified 12 ноября, 10:48
Updated 12 ноября, 10:48
В пригороде дальневосточной столицы собралась серьезная пробка в сторону Артема. По словам очевидцев, всему виной авария в районе поворота на шаморовскую трассу.
Также автомобилист сообщил, что на месте дорожного происшествия на аварийках стоят грузовик и самосвал. А между ними, вероятно, от удара развернуло «Мазду» купе.
К слову, одно из грузовых авто расположилось на краю дороги, а второй крупногабаритный транспорт встал в средней полосе.
Подробностей ДПТ не сообщается. О пострадавших тоже пока неизвестно. Но трафик на дороге заметно осложнился.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что торопливые автомобилисты подвергают опасности не только себя, но и своих близких. Рискуют даже водители пассажирских автобусов.