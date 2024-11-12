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Posted 12 ноября, 00:07

Published 12 ноября, 00:07

Modified 12 ноября, 00:09

Updated 12 ноября, 00:09

Две машины съехали в кювет после аварии в Приморском крае

Разлетелись по канавам: страшное ДТП случилось в Приморье — видео

12 ноября 2024, 00:07
Фото: 1MI.

Две машины съехали в кювет после аварии в Приморском крае

Сюжет
Полиция
В Приморском крае недалеко от Сибирцево автомобилист стал очевидцем жуткой аварии. Две машины слетели с дороги, а на обочине стоят спецслужбы.

В Черниговском районе около Сибирцево случилось серьезное дорожное происшествие, сообщают в новых медиа. В результате столкновения в кюветах по разные стороны оказались и легковая машина, и грузовик. По данным очевидцев, авария не обошлась без тяжело пострадавших. На месте ДТП замечены спасатели, медики и полицейские.

Видео: dpsvl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что водитель грузового автомобиля вылетел через лобовое стекло на низководном мосту. Жуткие кадры аварии попали на камеру видеонаблюдения.

Вылетел через лобовое стекло: жуткая авария на мосту во Владивостоке попала на видео
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