Разлетелись по канавам: страшное ДТП случилось в Приморье — видео

Posted 12 ноября, 00:07
Published 12 ноября, 00:07
Modified 12 ноября, 00:09
Updated 12 ноября, 00:09
В Черниговском районе около Сибирцево случилось серьезное дорожное происшествие, сообщают в новых медиа. В результате столкновения в кюветах по разные стороны оказались и легковая машина, и грузовик. По данным очевидцев, авария не обошлась без тяжело пострадавших. На месте ДТП замечены спасатели, медики и полицейские.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что водитель грузового автомобиля вылетел через лобовое стекло на низководном мосту. Жуткие кадры аварии попали на камеру видеонаблюдения.