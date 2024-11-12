Разлетелись по канавам: страшное ДТП случилось в Приморье — видео

В Черниговском районе около Сибирцево случилось серьезное дорожное происшествие, сообщают в новых медиа. В результате столкновения в кюветах по разные стороны оказались и легковая машина, и грузовик. По данным очевидцев, авария не обошлась без тяжело пострадавших. На месте ДТП замечены спасатели, медики и полицейские.