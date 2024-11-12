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Posted 12 ноября, 09:12

Published 12 ноября, 09:12

Modified 12 ноября, 09:12

Updated 12 ноября, 09:12

Станет холоднее: тепло покидает Приморье уже завтра?

Станет холоднее: тепло покидает Приморье уже завтра?

12 ноября 2024, 09:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
13 ноября в Приморье ожидается разнообразная погода. Ночью может пройти небольшой дождь, но днем осадки прекратятся. Температуры упадут.

В Приморье ночь пройдет под влиянием пониженного атмосферного давления, что принесет с собой местами небольшие осадки. Однако днем атмосферное давление поднимется, и осадки прекратятся, сообщает «Примгидромет».

Температура воздуха ночью -1…-11°С, днём +2…+7°C.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть с северо-запада, усиливаясь во второй половине дня. Температура ночью составит от -1 до -3°C, а днем потеплеет до +4…+6°C.

В Уссурийске также предсказывается переменная облачность без осадков. Ночная температура опустится до -5…-7°C, а днем достигнет +5…+7°C. Ветер будет северо-западным и западным умеренной силы.

В Находке облачность будет переменной, и осадков не предвидится. Ветер усилится ночью, продолжая дуть с севера и северо-запада. Температура ночи составит 0…-2°C, а дневная — +6…+8°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о погоде на весь ноябрь.

Два циклона и новый рекорд: какой будет погода в ноябре 2024 в Приморье
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#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Температура#Ветер#Приморский край#Осадки#Приморье#Прогноз#Атмосферное давление
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