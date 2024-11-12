Станет холоднее: тепло покидает Приморье уже завтра?

Posted 12 ноября, 09:12
Published 12 ноября, 09:12
Modified 12 ноября, 09:12
Updated 12 ноября, 09:12
В Приморье ночь пройдет под влиянием пониженного атмосферного давления, что принесет с собой местами небольшие осадки. Однако днем атмосферное давление поднимется, и осадки прекратятся, сообщает «Примгидромет».
Температура воздуха ночью -1…-11°С, днём +2…+7°C.
Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть с северо-запада, усиливаясь во второй половине дня. Температура ночью составит от -1 до -3°C, а днем потеплеет до +4…+6°C.
В Уссурийске также предсказывается переменная облачность без осадков. Ночная температура опустится до -5…-7°C, а днем достигнет +5…+7°C. Ветер будет северо-западным и западным умеренной силы.
В Находке облачность будет переменной, и осадков не предвидится. Ветер усилится ночью, продолжая дуть с севера и северо-запада. Температура ночи составит 0…-2°C, а дневная — +6…+8°C.
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