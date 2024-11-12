Валерий Лимаренко: К новому зимнему сезону подойдем максимально подготовленными

Отметим, что несколько лет назад в столице региона были разработаны стандарты зимнего и летнего содержания дорог и дворов. Все процессы упорядочены, техника идет в четкой последовательности, качество уборки оценивают по строгим критериям. Если оценка неудовлетворительная, то работы подрядчику не оплачиваются. Благодаря такому подходу удалось сделать чище Южно-Сахалинск и другие города Сахалинской области.