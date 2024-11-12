Валерий Лимаренко: К новому зимнему сезону подойдем максимально подготовленными

Posted 12 ноября, 06:19
Published 12 ноября, 06:19
Modified 12 ноября, 06:21
Updated 12 ноября, 06:21
В ходе инспекции он оценил состояние техники, предназначенной для очистки дорог и дворов, а также провел встречи с руководителями соответствующих предприятий.
В областном центре насчитывается 448 автодорог общей протяженностью около 370 километров, за состоянием которых будут следить шесть муниципальных компаний. Для обеспечения чистоты на улицах задействуют 222 работника и 498 единиц специализированной техники. Для борьбы с гололедицей подготовлено 7 тысяч тонн технической соли и 3,1 тысячи кубометров песка.
Лимаренко отметил, что предыдущие зимы с сильными циклонами стали серьезным испытанием для служб. Он подчеркнул необходимость тщательной подготовки к новому зимнему сезону для поддержания чистоты и порядка в городе. Губернатор также сообщил о планах обновления спецтехники, которая будет работать на газе, что позволит использовать более экологичные технологии.
«Прошлые зимы с мощными циклонами и метелями стали настоящим экзаменом для всех служб. К новому зимнему сезону необходимо подойти максимально подготовленными, чтобы наш город был чистым, ухоженным и благоустроенным. Мы специально ездили в Беларусь и решали вопрос обновления спецтехники. Хотим, чтобы она работала на газе, и чистота нашего города обеспечивалась экологичными и экономиными технологиями», — отметил Валерий Лимаренко.
Напомним, глава островного региона провел переговоры с крупнейшей в СНГ машиностроительной компанией «Амкодор». Белорусское предприятие разработает специально для Сахалинской области линейку техники на газомоторном топливе. В том числе — универсальный погрузчик, экскаватор, автогрейдер, погрузчик с комплектом навесного оборудования.
Вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша рассказал, что все подрядчики имеют опыт работы более десяти лет и обеспечены необходимыми ресурсами. В этом году был усовершенствован алгоритм расчистки снега, включая отправку техники в отдаленные села во время метелей.
«Шесть предприятий в рамках муниципальных контрактов будут обслуживать город и села областного центра. Все подрядчики с опытом работы более 10 лет. Все с техникой, ресурсами, инертными материалами, а главное — с людьми и желанием работать. Январский снежный циклон в прошлом году дал нам хороший опыт. Мы отработали алгоритмы расчистки и улучшили их. К примеру, договорились, что теперь спецтехника будет отправляться в отдаленные села во время циклонов, чтобы они не оказались отрезанными», — прокомментировал вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша.
Во время визита на завод имени Федотова глава региона и мэр областного центра также обсудили вопросы зимнего содержания дворов с руководителями управляющих компаний.
«Мы собрали руководителей крупных управляющих компаний, в чьем ведении находится порядка 80 процентов всего жилого фонда города, и представителей подрядных организаций, задействованных в обслуживании улично-дорожной сети. Для нас комфорт горожан, в том числе и в зимний период, — безусловный приоритет. Поэтому напоминаем управляющим компаниям и подрядчикам о требованиях к расчистке, а также об ответственности за несвоевременную уборку улиц и дворов», — отметил Сергей Надсадин.
Валерий Лимаренко акцентировал внимание на важности соблюдения стандартов зимнего содержания дворов и ответственности за несвоевременную уборку. В прошлом году коммунальным предприятиям было выдано 181 предостережение за нарушения.
«Нужно провести работу над ошибками, чтобы не повторять их. Все управляющие компании получили малую снегоуборочную технику. Пользуйтесь роторами, когда снег еще идет, пока он пушистый и легкий. Когда его затопчут, без тяжелой техники уже не обойтись», — добавил Валерий Лимаренко.
Отметим, что несколько лет назад в столице региона были разработаны стандарты зимнего и летнего содержания дорог и дворов. Все процессы упорядочены, техника идет в четкой последовательности, качество уборки оценивают по строгим критериям. Если оценка неудовлетворительная, то работы подрядчику не оплачиваются. Благодаря такому подходу удалось сделать чище Южно-Сахалинск и другие города Сахалинской области.
Для зимнего содержания местных дорог подготовлено 1059 единиц техники, а сеть автодорог регионального значения составляет почти 930 км. Все необходимые материалы и техника готовы к работе, что позволит эффективно справляться с зимними условиями.