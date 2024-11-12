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Posted 12 ноября, 04:20

Published 12 ноября, 04:20

Modified 12 ноября, 04:22

Updated 12 ноября, 04:22

Владимир Путин утвердил список поручений по итогам ВЭФ-2024

Владимир Путин утвердил список поручений по итогам ВЭФ-2024

12 ноября 2024, 04:20
Фото: kremlin.ru.
Сюжет
Восточный экономический форум
Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил список поручений, касающийся итогов пленарного заседания Восточного экономического форума, который прошел в 2024 году в Приморском крае.

Глава государства не оставил без должного внимания создание города-спутника Владивостока и инновационного научно-технологического центра на Русском острове. Председатель Правительства России Михаил Мишустин и губернатор Приморского края Олег Кожемяка будут контролировать данные процессы.

Также Владимир Путин намерен сохранить двухпроцентную ставку по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» до 2030 года. Более того, многодетные семьи из определенных дальневосточных регионов смогут получать до 1 000 000 рублей на погашение ипотечных кредитов. А с 1 января 2025 года работники культуры смогут получить 2 000 000 рублей после переезда на Дальний Восток. Они смогут использовать льготную дальневосточную ипотеку при покупке жилья.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что юбилейный десятый ВЭФ пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке.

Выяснилось, когда пройдет ВЭФ-2025 во Владивостоке
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