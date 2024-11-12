Владимир Путин утвердил список поручений по итогам ВЭФ-2024

Также Владимир Путин намерен сохранить двухпроцентную ставку по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» до 2030 года. Более того, многодетные семьи из определенных дальневосточных регионов смогут получать до 1 000 000 рублей на погашение ипотечных кредитов. А с 1 января 2025 года работники культуры смогут получить 2 000 000 рублей после переезда на Дальний Восток. Они смогут использовать льготную дальневосточную ипотеку при покупке жилья.