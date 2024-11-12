Во Владивостоке модернизируют освещение: на Кирова началась замена аварийных опор

Одновременно с основными работами технические бригады занимаются восстановлением поврежденных в результате дорожных происшествий опор. Такие работы уже выполнены на улицах Адмирала Смирнова и Луговой, где вернули в строй по две конструкции. Завершение всего комплекса работ на улице Кирова намечено на начало следующей недели.