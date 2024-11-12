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Posted 12 ноября, 06:40

Published 12 ноября, 06:40

Modified 12 ноября, 07:40

Updated 12 ноября, 07:40

Во Владивостоке модернизируют освещение: на Кирова началась замена аварийных опор

Во Владивостоке модернизируют освещение: на Кирова началась замена аварийных опор

12 ноября 2024, 06:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Наш Город
В дальневосточной столице идет масштабное обновление уличного освещения. Специалисты приступили к работам на участке улицы Кирова – от дома №32 до пересечения с Магнитогорской.

В пресс-службе администрации Владивостока пояснили: подразделение «Владсвет» МУПВ ВПЭС проводит комплексную замену конструкций. Первоочередное внимание уделяется опорам с критическим наклоном, повреждениям после природных катаклизмов и дорожных инцидентов. Также под замену идут конструкции с истекшим эксплуатационным сроком.

Одновременно с основными работами технические бригады занимаются восстановлением поврежденных в результате дорожных происшествий опор. Такие работы уже выполнены на улицах Адмирала Смирнова и Луговой, где вернули в строй по две конструкции. Завершение всего комплекса работ на улице Кирова намечено на начало следующей недели.

Программа модернизации городского освещения во Владивостоке реализуется последовательно. Современные опоры уже появились на девяти улицах города – Фадеева, Чкалова, Толстого, Шошина, Ватутина, Ильичева, Снеговой, Иртышской, а также на проспекте Острякова.

Масштабная программа модернизации освещения в краевом центре уже принесла значительные результаты. С прошлого года специалисты заменили около пяти тысяч устаревших светильников на современные светодиодные аналоги. Работы ведутся как во дворах жилых домов, так и вдоль городских магистралей. Новое освещение получили десятки городских улиц, включая отдаленные районы города.

Горожане могут оперативно сообщать о неполадках в системе освещения через круглосуточную диспетчерскую службу ВПЭС по телефону 241-18-25.

#Новости#Владивосток#Модернизация#Уличное освещение#Освещение#Приморский край#Наш Город#ВПЭС
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