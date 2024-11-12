Заасфальтируем — и всё готово: ремонт важной улицы завершается во Владивостоке

На улице Сафонова рабочим бригадам также осталось выполнить финальные работы: уложить асфальт на остановке общественного транспорта и примыкающих к ней участках. На улице Героев Хасана недавно прокладывали новую линию сетей и теперь этот участок нужно благоустроить и полностью привести в порядок. Словом, остались мелочи, с которыми подрядчик намерен справиться в ближайшее время.