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Posted 12 ноября, 02:16

Published 12 ноября, 02:16

Modified 12 ноября, 02:18

Updated 12 ноября, 02:18

Ремонт улицы Никифорова во Владивостоке подходит к завершению

Заасфальтируем — и всё готово: ремонт важной улицы завершается во Владивостоке

12 ноября 2024, 02:16
Фото: vlc.ru.

Ремонт улицы Никифорова во Владивостоке подходит к завершению

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Наш Город
Ремонт на улице Никифорова во Владивостоке подходит к завершению. Рабочим бригадам осталось выполнить асфальтирование проезжей части и довести до ума тротуары.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: компания-подрядчик проводит большой комплексный ремонт сразу трёх связанных между собой улиц — Сафонова, Никифорова и Героев Хасана. Везде процесс движется к заверешению.

На улице Никифорова, в частности, проезжую часть укатывают во второй слой асфальта. Ещё пара дней — и эти работы будут завершены. Останется только заасфальтировать и в целом привести в порядок тротуары.

На улице Сафонова рабочим бригадам также осталось выполнить финальные работы: уложить асфальт на остановке общественного транспорта и примыкающих к ней участках. На улице Героев Хасана недавно прокладывали новую линию сетей и теперь этот участок нужно благоустроить и полностью привести в порядок. Словом, остались мелочи, с которыми подрядчик намерен справиться в ближайшее время.

В администрации Владивостока напомнили: ремонт на этих трёх улицах — так же, как на Комсомольской, Иманской, Авроровской и на перекрёстке Адмирала Юмашева — Адмирала Кузнецова — Нейбута — проводился в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В процессе ремонта выяснилось, что на этих улицах также необходимо либо отремонтировать, либо создать заново сети коммуникаций, поэтому и сроки выполнения работ были сдвинуты.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в краевом центре восстановили подпорную стену.

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#Новости#Владивосток#Безопасные дороги#Приморский край#Наш Город
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