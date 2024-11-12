Зовите меня Ally Moon: уроженка Приморья покоряет российское телевидение — эксклюзив

Posted 11 ноября, 22:14
Published 11 ноября, 22:14
Modified 12 ноября, 04:50
Updated 12 ноября, 04:50
Прекрасные уроженки Приморского края продолжают «штурмовать» российское телевидение. Если некоторые популярные девушки получают удары судьбы и опускают руки, то уроженка Партизанска Ally Moon (настоящее имя — Александра Жибарь) непоколебимо идет к победе.
Сейчас Саша участвует в нашумевшем проекте «Царица» (16+) на телеканале «Пятница». Вышло всего два выпуска шоу, а приморочка уже громко заявила о себе. Кто же такая Ally Moon? Выяснял корреспондент «Восток-Медиа».
С чего все начиналось
Любовь к музыке у маленькой Саши сформировалась еще в детстве. Девочка напевала песни везде, даже в общественных местах. Она с обожанием относилась к пианино, которое стояло дома у бабушки. А первые концерты Ally Moon давала в сугубо домашней обстановке.
«Когда стала постарше, устраивала своей семье представления с настоящей шоу-программой, костюмами и песнями», - рассказала Александра изданию «Восток-Медиа».
Именно поэтому мама предложила Саше пойти в музыкальную школу. С тех пор музыка никогда не уходила из жизни девушки.
Почему Ally Moon?
Псевдоним был предначертан Александре еще в подростковом возрасте, когда девочки фанатели от фильмов с участием сестер Олсен. Саша и ее подруга обожали киноленту «Паспорт в Париж» (16+). Они даже называли друг друга именами главных героинь — Мелани и Элли.
«Когда спустя много лет мне нужно было выбрать себе псевдоним, я вспомнила эту детскую историю, добавила красивую и короткую фамилию, и получилось Ally Moon. Я пишу песни не только на русском языке, но и на английском, испанском, поэтому для меня было важно, чтобы имя хорошо и удобно читалось на любом языке», — подчеркнула Александра.
Выход на новый уровень
В 2010 году у Ally Moon началась профессиональная карьера. Девушка основала кавер-группу, где была барабанщицей. Музыкальный коллектив успел поработать на разных площадках дальневосточной столицы.
Более того, Саша снялась в клипе заслуженного артиста России Леонида Агутина. Певец проводил конкурс каверов на свои песни в социальных сетях. Работа Александры заняла четвертое место, ее пригласили на награждение и съемку официального видеоклипа к песне «Включите свет».
Но своим самым большим достижением на сегодняшний день Ally Moon считает участие в вокальном реалити-шоу «Царица». Женщины со всей России, грезящие большой сценой, собрались на телепроекте, чтобы воплотить собственные мечты в реальность. Теперь перед ними нет преград в виде тяжелых жизненных обстоятельств, только большие возможности и поддержка близких.
«Можно посмотреть на наши репетиции, взаимоотношения, встречи со звездами и педагогами, а также увидеть все сложности, которые сопровождают путь артиста», — отметила Александра.
К сожалению, с приходом популярности артистка столкнулась и с неприятными «бонусами» известности. Девушку очень расстроила статья с информацией о том, что у нее, якобы, есть врожденный дефект голосовых связок. История, которую «высосали из пальца», подхватили в СМИ.
«В детстве у меня часто болело горло. Когда мама отвела меня к лору, та сказала, что связки у меня слабые и мне противопоказаны профессии, связанные с речью и, тем более, с пением. Это было мнение всего лишь одного врача, которое в дальнейшем ничем не подтвердилось, и, как видите, петь мне это никак не мешает», — заявила Ally Moon.
Что насчет будущего?
Как и многие творческие люди, Саша не строит грандиозных планов на далекое будущее. На сегодняшний день у нее лишь одна цель — дойти, как минимум, до финала шоу «Царица». В идеале она, конечно же, хочет одержать победу.
Помимо участия в проекте, певица продолжает регулярно выпускать свои авторские песни. Совсем скоро выйдет ее новая работа, — поп-рок композиция о любви, — «Пиджак».
Наверняка, немало талантливых приморочек, смотря на Александру, воодушевились успехом землячки. Александра посоветовала юным артисткам не слушать никого, кроме себя.
«Не теряй времени, если уже знаешь, от чего у тебя горят глаза. И конечно же, никогда не сдавайся!» — воодушевленно закончила свою речь Ally Moon.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что как легендарная поп-группа выступила в дальневосточной столице. Группа «Руки Вверх» вновь зажгла во Владивостоке.