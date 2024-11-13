-15°С ночью, днем — до +12°С и дожди: погода на завтра в Приморье

Posted 13 ноября, 10:58
Published 13 ноября, 10:58
Modified 13 ноября, 11:00
Updated 13 ноября, 11:00
14 ноября в Приморье на погоду будет влиять поле повышенного атмосферного давления, в крае главным образом без осадков. Днем на юге — небольшой, иногда умеренный дождь. Ветер южный умеренный, иногда до сильного. Температура воздуха ночью +5…-15°С, днем +7…+12°C.
Во Владивостоке ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно, позже днем будет небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный, днем и утром сильный. Температура воздуха ночью +2…+4°C, днем +7…+9°C.
В Уссурийске ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно, возможен небольшой дождь. Ветер южный умеренный, днем иногда сильный. Температура воздуха ночью -1…-3°C, днем +9…+11°C.
В Находке ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно, позже днем небольшой, к вечеру умеренный дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0…-2°C, днем +8…+10°C.