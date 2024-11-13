-15°С ночью, днем — до +12°С и дожди: погода на завтра в Приморье

14 ноября в Приморье на погоду будет влиять поле повышенного атмосферного давления, в крае главным образом без осадков. Днем на юге — небольшой, иногда умеренный дождь. Ветер южный умеренный, иногда до сильного. Температура воздуха ночью +5…-15°С, днем +7…+12°C.