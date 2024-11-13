4 «адских» дня: мощные дождь и снегопад принесут страдания в Приморье — когда?

Posted 13 ноября, 03:57
Published 13 ноября, 03:57
Modified 13 ноября, 03:59
Updated 13 ноября, 03:59
Основатель портала «Маглипогода» Руслан Юрковский уже предупреждал жителей региона о том, что очередные осадки могут испортить ближайшие выходные. Теперь метеоблогер поделился подробностями о надвигающейся непогоде.
14 и 15 ноября ожидаются дожди, в южных районах сильные. 16 и 17 ноября синоптическая обстановка резко ухудшится. Мокрый снег, снежный накат и опасный гололед осложнят ситуацию в Приморье. 18 ноября в край наведается настоящая зима, подчеркнул Руслан Юрковский.
Стоит отметить, 20 ноября тепло вновь порадует местное население.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае между теплом и морозом развернется настоящая битва.