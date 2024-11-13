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Posted 13 ноября, 03:57

Published 13 ноября, 03:57

Modified 13 ноября, 03:59

Updated 13 ноября, 03:59

Дождь и снег обрушатся на Приморский край в ближайшие дни

4 «адских» дня: мощные дождь и снегопад принесут страдания в Приморье — когда?

13 ноября 2024, 03:57
Фото: 1MI.

Дождь и снег обрушатся на Приморский край в ближайшие дни

Сюжет
Дождь
Опасная непогода ударит по Приморскому краю совсем скоро. Мучения будут продолжаться несколько дней, отметил народный синоптик.

Основатель портала «Маглипогода» Руслан Юрковский уже предупреждал жителей региона о том, что очередные осадки могут испортить ближайшие выходные. Теперь метеоблогер поделился подробностями о надвигающейся непогоде.

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14 и 15 ноября ожидаются дожди, в южных районах сильные. 16 и 17 ноября синоптическая обстановка резко ухудшится. Мокрый снег, снежный накат и опасный гололед осложнят ситуацию в Приморье. 18 ноября в край наведается настоящая зима, подчеркнул Руслан Юрковский.

Стоит отметить, 20 ноября тепло вновь порадует местное население.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае между теплом и морозом развернется настоящая битва.

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