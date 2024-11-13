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Posted 13 ноября, 05:27

Published 13 ноября, 05:27

Modified 13 ноября, 05:29

Updated 13 ноября, 05:29

В каком состоянии производство меда в Приморье, рассказали специалисты

60 тысяч пчелосемей произведут тысячи тонн мёда для Приморья

13 ноября 2024, 05:27
Фото: vostokmedia.com.

В каком состоянии производство меда в Приморье, рассказали специалисты

Сюжет
Приморский мёд
12 тысяч тонн меда в год планируют производить в Приморье. Достичь результата пасечникам позволит популяция пчел практически в 60 тысяч семей.

На Дальнем Востоке восстанавливается поголовье пчел после их массовой гибели в 2023 году. Главная задача пчеловодов при этом — увеличить объемы производства органического меда до 12 тысяч тонн.

По словам министра сельского хозяйства Приморского края Андрея Бронца, в прошлом году из-за вирусных заболеваний, передаваемых клещами, погибло приблизительно 60% пчел.

После этого основной целью пчеловодов стало восстановление численности. В данный момент в крае имеется 1,7 тысяч пасек, почти 60 тысяч пчелосемей, обозначены «зоны отдыха» липы общей площадью 1,2 миллиона гектаров.

«Необходимо увеличивать объемы промышленного производства, чтобы к 2030 году достичь 12 тысяч тонн меда в год», — подчеркнул глава аграрного ведомства.

В текущем году производство меда в крае составило 4,2 тысячи тонн, включая 3,7 тысячи тонн липового. Органический продукт приморской тайги отличается высокими вкусовыми качествами и целебными свойствами, это неоднократно подтверждали награды известных конкурсов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморье поддерживают пчеловодов.

Чтобы жизнь медом казалась: как поддерживают пчеловодов в Приморском крае
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