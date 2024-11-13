60 тысяч пчелосемей произведут тысячи тонн мёда для Приморья

Posted 13 ноября, 05:27
Published 13 ноября, 05:27
Modified 13 ноября, 05:29
Updated 13 ноября, 05:29
На Дальнем Востоке восстанавливается поголовье пчел после их массовой гибели в 2023 году. Главная задача пчеловодов при этом — увеличить объемы производства органического меда до 12 тысяч тонн.
По словам министра сельского хозяйства Приморского края Андрея Бронца, в прошлом году из-за вирусных заболеваний, передаваемых клещами, погибло приблизительно 60% пчел.
После этого основной целью пчеловодов стало восстановление численности. В данный момент в крае имеется 1,7 тысяч пасек, почти 60 тысяч пчелосемей, обозначены «зоны отдыха» липы общей площадью 1,2 миллиона гектаров.
«Необходимо увеличивать объемы промышленного производства, чтобы к 2030 году достичь 12 тысяч тонн меда в год», — подчеркнул глава аграрного ведомства.
В текущем году производство меда в крае составило 4,2 тысячи тонн, включая 3,7 тысячи тонн липового. Органический продукт приморской тайги отличается высокими вкусовыми качествами и целебными свойствами, это неоднократно подтверждали награды известных конкурсов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморье поддерживают пчеловодов.