Более десятка брошенных машин эвакуируют во Владивостоке: выяснилось, когда и откуда

Выяснились адреса, откуда в ближайшее время уберут брошенные автомобили, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. На последнем собрании комиссии по вопросам перемещения брошенных и разобранных машин с улиц города специалисты приняли решение вывезти еще 17 машин на временную стоянку.