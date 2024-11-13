Более десятка брошенных машин эвакуируют во Владивостоке: выяснилось, когда и откуда

Posted 13 ноября, 03:17
Published 13 ноября, 03:17
Modified 13 ноября, 03:19
Updated 13 ноября, 03:19
Выяснились адреса, откуда в ближайшее время уберут брошенные автомобили, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. На последнем собрании комиссии по вопросам перемещения брошенных и разобранных машин с улиц города специалисты приняли решение вывезти еще 17 машин на временную стоянку.
Начиная с октября, во Владивостоке активно убирают заброшенные машины с улиц. Автомобили, которыми долгое время не пользовались, уже эвакуировали с Крыгина, 55, Сахалинская, 38, Калинина, 169, Черняховского, 19, Громова, 12, Адмирала Юмашева, 24, и Некрасовской, 50.
Известно, что эти машины доставят на специальную стоянку, владельцы смогут забрать их оттуда в течение полугода.
Среди новых адресов, откуда скоро уберут автохлам:
Работы по эвакуации невостребованных автомобилей помогают освободить улицы города для проезда.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автохлам уже начали убирать с улиц Владивостока.