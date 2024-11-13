vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 03:17

Published 13 ноября, 03:17

Modified 13 ноября, 03:19

Updated 13 ноября, 03:19

Более десятка брошенных машин эвакуируют во Владивостоке: выяснилось, когда и откуда

Более десятка брошенных машин эвакуируют во Владивостоке: выяснилось, когда и откуда

13 ноября 2024, 03:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Автомобили
Во Владивостоке намерены убрать ещё 17 брошенных автомобилей с улиц города. Машины отправят на площадку временного хранения.

Выяснились адреса, откуда в ближайшее время уберут брошенные автомобили, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. На последнем собрании комиссии по вопросам перемещения брошенных и разобранных машин с улиц города специалисты приняли решение вывезти еще 17 машин на временную стоянку.

Начиная с октября, во Владивостоке активно убирают заброшенные машины с улиц. Автомобили, которыми долгое время не пользовались, уже эвакуировали с Крыгина, 55, Сахалинская, 38, Калинина, 169, Черняховского, 19, Громова, 12, Адмирала Юмашева, 24, и Некрасовской, 50.

Известно, что эти машины доставят на специальную стоянку, владельцы смогут забрать их оттуда в течение полугода.

Среди новых адресов, откуда скоро уберут автохлам:

  • 50 лет ВЛКСМ, 24/1;
  • Амурская, 82;
  • Борисенко, 96;
  • Борисенко, 23;
  • Давыдова, 4;
  • Киевская, 8;
  • Космонавтов, 13;
  • Крыгина, 86;
  • Луговая, 79;
  • Луговая, 83;
  • Океанский проспект, 90;
  • проспект 100-летия Владивостока, 57б;
  • проспект 100-летия Владивостока, 103;
  • проспект Красного Знамени, 121;
  • Русская, 55а;
  • Сабанеева, 16;
  • Харьковская, 3.

Работы по эвакуации невостребованных автомобилей помогают освободить улицы города для проезда.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автохлам уже начали убирать с улиц Владивостока.

Константин Шестаков: автохлам с улиц Владивостока уберут, работы уже ведутся
Узнать подробнее
Читайте также:
+100 к аварийности? Из-за отключения света светофоры не работают во ВладивостокеЯпония смягчила санкции: какие автомобили станут дешевле для жителей Приморья?Центр города — всё: «мертвая» пробка сковала движение во Владивостоке — видео
#Новости#Владивосток#Автомобили#Комиссия#Приморский край#Стоянка#Улицы#Городская администрация#Хозяин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика