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Posted 12 ноября, 23:36

Published 12 ноября, 23:36

Modified 12 ноября, 23:38

Updated 12 ноября, 23:38

Экс-чиновника из Сибири осудили в Приморском крае

Бывший депутат Иркутска получил срок в Приморье за контрабанду

12 ноября 2024, 23:36
Фото: sledcom25.

Экс-чиновника из Сибири осудили в Приморском крае

Сюжет
Суд
Бывший политик из Иркутска оказался замешан в незаконных делах в Приморском крае. Сибиряк и его «партнер» оказались на скамье подсудимых из-за «черной» перевозки стратегически важных ресурсов.

Бывшего депутата Иркутска и его подельника осудили в Приморском крае за контрабанду, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета России.

В ходе следствия установлено, что сибирский экс-чиновник передал 99 мускусов кабарги второму фигуранту дела в Находку. Однако злодеяние не было доведено до конца, так как один из посредников работал в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Оба соучастника получили условные сроки, — бывший политический деятель четыре года и шесть месяцев, а его подельник четыре года. Также осужденным назначили испытательные сроки по два года.

Видео: sledcom25.
«Уголовное дело возбуждено по материалам Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — отметили в следкоме.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что иностранец попытался провести мускус кабарги в презервативах, запечатанных в банках из-под сгущенки. Хитрого туриста вычислили на границе в Приморье.

Кабарожий пуп в сгущенке и презервативе: турист поразил таможенников Приморья — фото
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