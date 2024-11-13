Бывший депутат Иркутска получил срок в Приморье за контрабанду

Posted 12 ноября, 23:36
Published 12 ноября, 23:36
Modified 12 ноября, 23:38
Updated 12 ноября, 23:38
Бывшего депутата Иркутска и его подельника осудили в Приморском крае за контрабанду, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета России.
В ходе следствия установлено, что сибирский экс-чиновник передал 99 мускусов кабарги второму фигуранту дела в Находку. Однако злодеяние не было доведено до конца, так как один из посредников работал в рамках оперативно-розыскного мероприятия.
Оба соучастника получили условные сроки, — бывший политический деятель четыре года и шесть месяцев, а его подельник четыре года. Также осужденным назначили испытательные сроки по два года.
«Уголовное дело возбуждено по материалам Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — отметили в следкоме.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что иностранец попытался провести мускус кабарги в презервативах, запечатанных в банках из-под сгущенки. Хитрого туриста вычислили на границе в Приморье.