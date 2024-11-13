Четвертый опрокинулся в канаву: кроссовер устроил «хаос» на дороге Владивостока

Рулевой Toyota RAV4, перестраиваясь на другую полосу, столкнулся с Mitsubishi Colt. От удара «Кольт» врезался в микроавтобус Mercedes, после чего выехал на встречку, где учинил еще одно столкновение с Suzuki Jimny. Мини-внедорожник вылетел с дороги и перевернулся.