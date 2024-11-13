Четвертый опрокинулся в канаву: кроссовер устроил «хаос» на дороге Владивостока

Posted 13 ноября, 00:01
Published 13 ноября, 00:01
Modified 13 ноября, 00:03
Updated 13 ноября, 00:03
В дальневосточной столице на Вилкова около дома №11 произошла массовая авария, в результате которой одна из машин слетела в кювет и опрокинулась, сообщают аварийные комиссары.
Рулевой Toyota RAV4, перестраиваясь на другую полосу, столкнулся с Mitsubishi Colt. От удара «Кольт» врезался в микроавтобус Mercedes, после чего выехал на встречку, где учинил еще одно столкновение с Suzuki Jimny. Мини-внедорожник вылетел с дороги и перевернулся.
По данным аварийных комиссаров, никто из участников ДТП не пострадал.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вечерняя авария с участием двухдверки спровоцировала серьезную пробку в пригороде Владивостока.