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Posted 13 ноября, 00:01

Published 13 ноября, 00:01

Modified 13 ноября, 00:03

Updated 13 ноября, 00:03

Массовое ДТП случилось во Владивостоке

Четвертый опрокинулся в канаву: кроссовер устроил «хаос» на дороге Владивостока

13 ноября 2024, 00:01
Фото: 1MI.

Массовое ДТП случилось во Владивостоке

Сюжет
Пробка
Во Владивостоке одно беспечное решение автомобилиста спровоцировало несколько столкновений, которые произошли в считанные секунды. В итоге ни в чем не повинный рулевой оказался в кювете в перевернутом авто.

В дальневосточной столице на Вилкова около дома №11 произошла массовая авария, в результате которой одна из машин слетела в кювет и опрокинулась, сообщают аварийные комиссары.

Рулевой Toyota RAV4, перестраиваясь на другую полосу, столкнулся с Mitsubishi Colt. От удара «Кольт» врезался в микроавтобус Mercedes, после чего выехал на встречку, где учинил еще одно столкновение с Suzuki Jimny. Мини-внедорожник вылетел с дороги и перевернулся.

По данным аварийных комиссаров, никто из участников ДТП не пострадал.

Видео: autogarant_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вечерняя авария с участием двухдверки спровоцировала серьезную пробку в пригороде Владивостока.

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