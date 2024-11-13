«Хана Крауну»: подробности автомобильного «побоища» во Владивостоке — видео

Аварийные комиссары поделились подробностями происшествия. Рулевая Subaru Forester вылетела на встречку и врезалась в Toyota Crown, Toyota Esquire и Isuzu Bighorn. По словам виновницы ДТП, она выехала на противоположную полосу из-за того, что почувствовала неисправность транспорта.