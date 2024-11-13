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Posted 13 ноября, 05:09

Published 13 ноября, 05:09

Modified 13 ноября, 05:11

Updated 13 ноября, 05:11

Появилась новая информация о массовой аварии во Владивостоке

«Хана Крауну»: подробности автомобильного «побоища» во Владивостоке — видео

13 ноября 2024, 05:09
Фото: 1MI.

Появилась новая информация о массовой аварии во Владивостоке

Сюжет
Машины
Покореженные автомобили разлетелись на одной из улиц Владивостока. Аварийные комиссары рассказали, что же произошло в жутком происшествии.

На Адмирала Кузнецова произошло массовое столкновение автомобилей. Побитые машины заполонили улицу.

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Аварийные комиссары поделились подробностями происшествия. Рулевая Subaru Forester вылетела на встречку и врезалась в Toyota Crown, Toyota Esquire и Isuzu Bighorn. По словам виновницы ДТП, она выехала на противоположную полосу из-за того, что почувствовала неисправность транспорта.

В результате аварии никто не пострадал.

Видео: autogarant_vl.

Приморцы отреагировали на шокирующие кадры.

«Как же она неслась, что так покорежила машины»;
«Почему у всех колеса спущены?»;
«Краун жалко»;
«Проверьте у нее кто-нибудь коврики».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что авария заблокировала полторы полосы. Путь во Владивосток со стороны Артема осложнен.

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