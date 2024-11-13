«Хана Крауну»: подробности автомобильного «побоища» во Владивостоке — видео

Posted 13 ноября, 05:09
Published 13 ноября, 05:09
Modified 13 ноября, 05:11
Updated 13 ноября, 05:11
Аварийные комиссары поделились подробностями происшествия. Рулевая Subaru Forester вылетела на встречку и врезалась в Toyota Crown, Toyota Esquire и Isuzu Bighorn. По словам виновницы ДТП, она выехала на противоположную полосу из-за того, что почувствовала неисправность транспорта.
В результате аварии никто не пострадал.
Приморцы отреагировали на шокирующие кадры.
«Как же она неслась, что так покорежила машины»;
«Почему у всех колеса спущены?»;
«Краун жалко»;
«Проверьте у нее кто-нибудь коврики».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что авария заблокировала полторы полосы. Путь во Владивосток со стороны Артема осложнен.