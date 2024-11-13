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Posted 13 ноября, 11:25

Published 13 ноября, 11:25

Modified 13 ноября, 11:25

Updated 13 ноября, 11:25

Картина дня в Приморье: спасение из огня, впервые в России и чувства в музее

Картина дня в Приморье: спасение из огня, впервые в России и чувства в музее

13 ноября 2024, 11:25
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Семью спасли из пожара через окно

Пламя распространилось в одной из квартир многоэтажки в Уссурийске. Пожарные спасали людей, вытаскивая их через окно.

Спасали детей через окно: жуткий пожар охватил квартиру в Приморье — видео
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Первая в России уникальная роженица снова стала мамой

В Приморском океанариуме поделились хорошей новостью. Новоиспеченная мамочка уже удивляла Россию. Спустя три года она вновь сотворила практически невозможное.

Впервые в России и опять у нас: в Приморье родился полярный дельфин — фото
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Чувства охватили молодую пару на экскурсии в музее

Во Владивостоке вечернюю экскурсию украсило неожиданное событие. Гости выставки наблюдали за тем, как зарождается новая семья.

Она сказала «Да»: романтик поразил посетителей музея во Владивостоке — фото
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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