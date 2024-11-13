Картина дня в Приморье: спасение из огня, впервые в России и чувства в музее

Posted 13 ноября, 11:25
Published 13 ноября, 11:25
Modified 13 ноября, 11:25
Updated 13 ноября, 11:25
Семью спасли из пожара через окно
Пламя распространилось в одной из квартир многоэтажки в Уссурийске. Пожарные спасали людей, вытаскивая их через окно.
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