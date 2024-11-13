На форуме «ТехПред-2024» отобрали десятку лучших стартапов в России

Одна из наиболее примечательных идей принадлежит тюменцу Виктору Самсонову, который создал сервис для генерации дизайна интерьеров и подбора подрядчиков на основе искусственного интеллекта. Другой победитель — Марк Габриянчик, который разработал кондуиты для восстановления периферических нервов. Об этом пишет 56orb.ru.