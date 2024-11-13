На форуме «ТехПред-2024» отобрали десятку лучших стартапов в России

Posted 13 ноября, 15:42
Published 13 ноября, 15:42
Modified 13 ноября, 15:44
Updated 13 ноября, 15:44
Одна из наиболее примечательных идей принадлежит тюменцу Виктору Самсонову, который создал сервис для генерации дизайна интерьеров и подбора подрядчиков на основе искусственного интеллекта. Другой победитель — Марк Габриянчик, который разработал кондуиты для восстановления периферических нервов. Об этом пишет 56orb.ru.
Также жюри отметило стартап московского студента, который создал комплекс для мониторинга состояния грузов и контейнеров по всему миру. В лидерах оказалась и челябинка Юлия Чумачева, предложившая идею личного ИИ-ассистента для контроля за здоровьем. Также лауреатом стала московская студентка Екатерина Поликер, создавшая технологию неинвазивного определения показателей сахарного диабета.
В число победителей вошел стартап сибирячки Марии Осокиной, предложившей технологию облегченного ортеза, который может стать альтернативой импортным повязкам для помощи пациентам с синдромом диабетической стопы. Представительница Санкт-Петербурга Дарья Токарева и ее команда победили с идеей производства функциональных изделий, мебели и стройматериалов на основе собственной технологии переработки отходов.
Был отмечен и стартап Айгюль Шадриной из Уфы под названием «Образ будущего» — это технология представления крупных предприятий в образовательной среде.
В десятку лучших вошел и стартап «Комарик», построенный на базе автоинъектора, разработанного сотрудниками и студентами Университета науки и технологий МИСИС. Разработка получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора, а также патент на изобретение.
Еще один победитель — стартап оренбургского аспиранта Александра Колиниченко. Это центр профессионального обучения с использованием учебной буровой установки.
Победители конкурса вошли в рейтинг топ-1000 — перечень лучших университетских разработок, который ежегодно обновляется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».
С данными рейтинга можно ознакомиться на сайте платформы.
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