vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 15:42

Published 13 ноября, 15:42

Modified 13 ноября, 15:44

Updated 13 ноября, 15:44

На форуме «ТехПред-2024» отобрали десятку лучших стартапов в России

На форуме «ТехПред-2024» отобрали десятку лучших стартапов в России

13 ноября 2024, 15:42
Фото: Пресс-служба ПУТП.
Жюри III Всероссийского форума технологического предпринимательства («ТехПред-2024») отобрало 10 лучших студенческих стартапов. Пять из них оказались из сферы медицины, два — цифровых технологий, один — биотехнологий, а еще два касаются области приборостроения.

Одна из наиболее примечательных идей принадлежит тюменцу Виктору Самсонову, который создал сервис для генерации дизайна интерьеров и подбора подрядчиков на основе искусственного интеллекта. Другой победитель — Марк Габриянчик, который разработал кондуиты для восстановления периферических нервов. Об этом пишет 56orb.ru.

Также жюри отметило стартап московского студента, который создал комплекс для мониторинга состояния грузов и контейнеров по всему миру. В лидерах оказалась и челябинка Юлия Чумачева, предложившая идею личного ИИ-ассистента для контроля за здоровьем. Также лауреатом стала московская студентка Екатерина Поликер, создавшая технологию неинвазивного определения показателей сахарного диабета.

В число победителей вошел стартап сибирячки Марии Осокиной, предложившей технологию облегченного ортеза, который может стать альтернативой импортным повязкам для помощи пациентам с синдромом диабетической стопы. Представительница Санкт-Петербурга Дарья Токарева и ее команда победили с идеей производства функциональных изделий, мебели и стройматериалов на основе собственной технологии переработки отходов.

Был отмечен и стартап Айгюль Шадриной из Уфы под названием «Образ будущего» — это технология представления крупных предприятий в образовательной среде.

В десятку лучших вошел и стартап «Комарик», построенный на базе автоинъектора, разработанного сотрудниками и студентами Университета науки и технологий МИСИС. Разработка получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора, а также патент на изобретение.

Еще один победитель — стартап оренбургского аспиранта Александра Колиниченко. Это центр профессионального обучения с использованием учебной буровой установки.

Победители конкурса вошли в рейтинг топ-1000 — перечень лучших университетских разработок, который ежегодно обновляется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

С данными рейтинга можно ознакомиться на сайте платформы.

Информационный партнер форума — медиахолдинг 1MI.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика