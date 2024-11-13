НКО успешно помогают в решении социальных вопросов в Хабаровске — Сергей Кравчук

Во время визита в «Добро депо» представители городских властей лично оценили усилия, вложенные в создание комфортной обстановки для всех посетителей. Атмосфера доброжелательности и открытости пронизывает все пространство, отражая труд и душу, вложенные создателями в проект. Появление таких мест, способствующих поддержке семей в сложных жизненных условиях и продвижению значимых городских инициатив, вызывает особую радость. Городские власти готовы сотрудничать с этой и другими активными организациями Хабаровска.