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Posted 13 ноября, 00:03

Published 13 ноября, 00:03

Modified 25 ноября, 05:37

Updated 25 ноября, 05:37

Добро депо

НКО успешно помогают в решении социальных вопросов в Хабаровске — Сергей Кравчук

13 ноября 2024, 00:03
Фото: Администрация Хабаровска. Добро депо
Сотрудники мэрии ознакомились с успешной работой общественной зоны «Добро депо». Этот новаторский проект инициирован Хабаровским краевым обществом поддержки замещающих семей «Чужих детей не бывает» и является важной составной частью социальной инфраструктуры города.

Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, новый центр общественного взаимодействия находится на улице Слободская, 16, и включает разнообразные зоны: конференц-зал, коворкинг, лекторий, столярные и швейные мастерские, а также кафе с инклюзивным подходом.

— «Добро депо» стартовало в Год семьи с основной целью — оказывать всестороннюю помощь семьям. Организаторы стремятся создать среду для продуктивного общения родителей, где они могут получить поддержку и выразить свои идеи и чувства. Уникальность этого места в том, что его посещают семьи с приемными детьми и дети с особыми потребностями, что позволяет организовывать инклюзивные мастер-классы, способствующие обучению новым навыкам. Это особенно важно для матерей в трудной финансовой ситуации, которые могут освоить швейное дело для будущего трудоустройства. Кроме того, в «Добро депо» регулярно проводятся разнообразные мастер-классы, обогащающие участников новыми знаниями и умениями, — рассказала руководитель проекта Дарья Куцко.

Она добавила, что «Добро депо» открыто для всех, кто хочет участвовать, и активно реализует различные социальные проекты.

Глава краевой столицы Сергей Кравчук не раз подчеркивал важность таких организаций для улучшения качества жизни общества, отмечая, что в современном мире некоммерческие организации играют ключевую роль в развитии социальных инициатив.

— Такие организации часто получают серьезную поддержку от муниципальных, краевых и федеральных властей через грантовые программы. Хабаровские организации, в частности, успешно участвуют в конкурсах Президентских грантов, реализуя значимые проекты для улучшения городской жизни, — рассказал Сергей Кравчук.

Во время визита в «Добро депо» представители городских властей лично оценили усилия, вложенные в создание комфортной обстановки для всех посетителей. Атмосфера доброжелательности и открытости пронизывает все пространство, отражая труд и душу, вложенные создателями в проект. Появление таких мест, способствующих поддержке семей в сложных жизненных условиях и продвижению значимых городских инициатив, вызывает особую радость. Городские власти готовы сотрудничать с этой и другими активными организациями Хабаровска.

Для развития сотрудничества имеется отличная платформа — Ресурсный центр НКО. Здесь можно получить информацию о поддержке некоммерческих организаций и конкурсах грантов в России. Специалисты центра оказывают помощь в правильном оформлении заявок для участия в этих конкурсах. Каждый желающий может получить консультацию, посетив центр по адресу: улица Ленинградская, дом 30, или связавшись по телефону: 40-91-44.

Кроме того, Сергей Худенев, временно исполняющий обязанности заместителя мэра по связям с общественностью и СМИ, пригласил организаторов проекта «Добро депо» и других представителей НКО принять участие в Гражданском форуме. Это мероприятие пройдёт 3 декабря во Дворце культуры и предоставит возможность обменяться опытом и установить полезные контакты.

#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Сергей Кравчук
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