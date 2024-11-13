Новые точки притяжения: 30 комплексных детских площадок построено на Сахалине

В Холмске была завершена установка новой игровой зоны на улице Капитанской, рядом с домом №9. Площадка включает разнообразные элементы: скалодромы, горки, качели и тренажеры для детей разных возрастных групп. Почти вся территория покрыта безопасным прорезиненным материалом, а также установлены скамейки и освещение для комфортного времяпрепровождения. Есть шезлонги, скамейки и освещение для комфортного пребывания после захода солнца.