Новые точки притяжения: 30 комплексных детских площадок построено на Сахалине

Posted 13 ноября, 07:33
Published 13 ноября, 07:33
Modified 13 ноября, 07:35
Updated 13 ноября, 07:35
В общей сложности с начала года в островном регионе было создано 30 новых детских игровых пространств в 12 муниципальных образованиях. Соответствующую региональную программу в Сахалинской области запустили по распоряжению главы Валерия Лимаренко.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна рассказала в чем преимущества новых площадок и где еще в ближайшее время для юных сахалинцев появятся такие современные объекты.
«В текущем году на территории Сахалинской области появится 37 обустроенных игровых пространств в границах жилых районов, где будет интересно гулять детям различных возрастов, включая подростков. Комплексные игровые площадки должны включать в себя все необходимые зоны для игр и занятий спортом, а также места отдыха. Современные игровые зоны проектируются с учетом тенденций безопасности. К сегодняшнему дню такие места обустроены уже в 12 городских округах. До конца года работы также завершатся в Ногликском и Макаровском районах, а также в Южно-Сахалинске», — пояснила Наталия Куприна.
В Холмске была завершена установка новой игровой зоны на улице Капитанской, рядом с домом №9. Площадка включает разнообразные элементы: скалодромы, горки, качели и тренажеры для детей разных возрастных групп. Почти вся территория покрыта безопасным прорезиненным материалом, а также установлены скамейки и освещение для комфортного времяпрепровождения. Есть шезлонги, скамейки и освещение для комфортного пребывания после захода солнца.
Мэр Холмского округа Дмитрий Любчинов отметил важность создания таких объектов для городской инфраструктуры и призвал жителей беречь новые площадки. По его словам, это не только развлечение для детей, но и пространство для социализации и развития физических навыков.
«Приятно видеть счастливые лица детей, ведь именно для наших маленьких жителей мы создаем уютные и безопасные пространства, где каждый сможет найти что-то для себя. Такие объекты являются важной частью нашей городской инфраструктуры, поэтому обращаюсь ко всем жителям с просьбой беречь и бережно относиться к таким объектам. Только вместе мы сможем сохранить уют и сделать наш округ еще более комфортным. В следующем году планируется реализовать еще два таких проекта», — подчеркнул Дмитрий Любчинов.
Площадка уже стала популярна среди ребят всех возрастов и их родителей. Местная жительница Альбина Дмитриева поделилась своим мнением о новой площадке, отметив, что это лучшая площадка в городе.
«Я живу рядом с этой площадкой. Мы с девочками оценили ее на все 100 процентов. Считаю, что это самая лучшая площадка в городе. Сюда приезжают также ребята из других микрорайонов. Мне очень понравился зиплайн, да и другие объекты, установленные здесь, тоже», — поделилась юная холмчанка.
В Тымовском районе новая площадка открыта на улице Кировской, в Александровск-Сахалинском — на улице Ленина, а в Охе — по адресу Советская, 22В. Все новые зоны предлагают разнообразные игровые элементы и спортивные комплексы.
Глава Охинского округа Евгений Михлик подчеркнул значимость создания таких площадок для развития микрорайонов, отметив их роль в социализации детей.
«Создание детских игровых площадок — важный шаг в развитии любого микрорайона. Они не только развлекают детей, но и способствуют социализации, развитию физических навыков и креативности. Новая игровая зона уже стала точкой притяжения для детей», — поделился он.
Благоустройство игровых пространств осуществляется за счет областного бюджета с выделением 560 миллионов рублей в текущем году. Главное требование к новым площадкам — удовлетворение потребностей местных жителей и обязательная сертификация оборудования. Муниципальные власти также должны взять на себя ответственность за содержание этих объектов.
Кроме того, ожидается завершение благоустройства общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день новый облик получили 17 из 21 объекта, а работы продолжаются еще в четырех муниципалитетах Сахалинской области.