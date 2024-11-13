Обстановка не изменилась: густой дым заполонил Владивосток — видео

Posted 13 ноября, 06:57
Published 13 ноября, 06:57
Modified 13 ноября, 06:59
Updated 13 ноября, 06:59
Жители дальневосточной столицы заметили, что густой туман, окутавший город, оказался вовсе не атмосферным явлением. По словам очевидцев, видимость ухудшил дым. Приморцы также отмечали, что в воздухе чувствуется запах гари.
Горожане поделились с редакцией обстановкой, которая сложилась в центре Владивостока после обеда. Оказалось, дымка до сих пор не рассеялась. Краевая столица все еще словно в тумане.
Стоит отметить, что пожароопасность в крае достаточно высокая. Только за минувшие сутки в Приморье потушили три природных пала, которые раскинулись на 26 гектарах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из-за тумана самолеты не смогли ни покинуть, ни вернуться во Владивосток. Из-за природного явления рейсы задержали на несколько часов.