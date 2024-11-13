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Posted 13 ноября, 06:57

Published 13 ноября, 06:57

Modified 13 ноября, 06:59

Updated 13 ноября, 06:59

Центр Владивостока все еще затянут густым дымом

Обстановка не изменилась: густой дым заполонил Владивосток — видео

13 ноября 2024, 06:57
Фото: vostokmedia.com.

Центр Владивостока все еще затянут густым дымом

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Погода
Утром жители Владивостока поделились с редакцией «Восток-Медиа» кадрами, на которых замечена пелена, окутавшая город. Оказалось, к вечеру ситуация не изменилась.

Жители дальневосточной столицы заметили, что густой туман, окутавший город, оказался вовсе не атмосферным явлением. По словам очевидцев, видимость ухудшил дым. Приморцы также отмечали, что в воздухе чувствуется запах гари.

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Горожане поделились с редакцией обстановкой, которая сложилась в центре Владивостока после обеда. Оказалось, дымка до сих пор не рассеялась. Краевая столица все еще словно в тумане.

Видео: vostokmedia.com.

Стоит отметить, что пожароопасность в крае достаточно высокая. Только за минувшие сутки в Приморье потушили три природных пала, которые раскинулись на 26 гектарах.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из-за тумана самолеты не смогли ни покинуть, ни вернуться во Владивосток. Из-за природного явления рейсы задержали на несколько часов.

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