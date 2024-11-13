Одевайтесь теплее: в сотнях домов во Владивостоке временно похолодает — адреса

Posted 13 ноября, 07:53
Published 13 ноября, 07:53
Modified 13 ноября, 07:55
Updated 13 ноября, 07:55
Во Владивостоке временно уменьшат характеристики теплоносителя в определенных районах города: в квартирах может стать холоднее.
Предприятие «Приморские тепловые сети» информирует жителей, что для предотвращения возможных аварийных отключений теплоснабжения на Владивостокской ТЭЦ-2 14.11.2024 и 15.11.2024 проведут профилактический ремонт.
Специалисты заменят термогильзы узла учета и по очередности отключат коллекторов теплосети на направлениях Голдобина и Фадеева. Батареи греть не будут, срок ремонта не должен превышать 6 часов.
С 09:00 до 14:00 часов 14.11.2024 отключения пройдут по следующим адресам:
С 09:00 до 14:00 часов 15.11.2024 отключения пройдут по адресам:
Ранее «Восток-Медиа» писало о масштабной трехдневной серии отключения воды во Владивостоке.