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Posted 13 ноября, 07:53

Published 13 ноября, 07:53

Modified 13 ноября, 07:55

Updated 13 ноября, 07:55

Временно похолодает в квартирах тысяч жителей Владивостока

Одевайтесь теплее: в сотнях домов во Владивостоке временно похолодает — адреса

13 ноября 2024, 07:53
Фото: Изображение Midjourney.

Временно похолодает в квартирах тысяч жителей Владивостока

Сюжет
Отопление
Ремонт теплосетей запланировали на ТЭЦ-2 во Владивостоке. В связи с ним в квартирах тысяч владивостокцев на несколько часов станет прохладнее.

Во Владивостоке временно уменьшат характеристики теплоносителя в определенных районах города: в квартирах может стать холоднее.

Предприятие «Приморские тепловые сети» информирует жителей, что для предотвращения возможных аварийных отключений теплоснабжения на Владивостокской ТЭЦ-2 14.11.2024 и 15.11.2024 проведут профилактический ремонт.

Специалисты заменят термогильзы узла учета и по очередности отключат коллекторов теплосети на направлениях Голдобина и Фадеева. Батареи греть не будут, срок ремонта не должен превышать 6 часов.

С 09:00 до 14:00 часов 14.11.2024 отключения пройдут по следующим адресам:

  • 40 лет ВЛКСМ, 1, 2/8, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21у;
  • 44 причал, 1;
  • 50 лет ВЛКСМ, 2, 4, 11, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24/1, 25, 26, 26а, 26б, 26в, 27, 28, 30, 30а, 30б, 30в, 32;
  • 60 лет ВЛКСМ, 3, 8а, 14а;
  • Бакинская, 4;
  • Балтовская, 1а;
  • Беляева, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
  • Березовая, 5, 7, 9, 11, 21, 21а;
  • Борисенко, 10, 10/7, 100, 100а, 100б, 100в, 102, 102а, 104;
  • Борисенко, 104/(учеб);
  • Борисенко, 2, 4, 6, 6а, 8, 9, 9а, 12а, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 38, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72у, 74, 76, 92, 94, 96, 98, 104а, 106а, 108, 108а, 108у, 110;
  • Брянская, 18;
  • Бурачка, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13у, 15, 17;
  • Вилкова, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 3, 37а, 41;
  • Волкова, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13;
  • Вязовая, 1, 1у, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9у, 10, 12;
  • Героев Тихоокеанцев, 1, 1а, 3, 14, 16, 18, 20, 20а, 20б, 20в, 20г, 22, 24, 24а, 26, 28;
  • Героев Тихоокеанцев, 5б/стр, .1;
  • Героев Тихоокеанцев, 5б/ст, р3;
  • Героев Хасана, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 34;
  • Гризодубовой, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;
  • Гульбиновича, 3, 4, 8/1, 8/2, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 29/1, 29/2, 29а, 30, 31, 32;
  • Добровольского, 5, 5а, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;
  • Елочная, 3, 7, 7а, 9;
  • Запорожская, 2, 4, 6;
  • Интернациональная, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71;
  • Калинина, 1, 11а/1, 11а/2, 11а/3, 17в, 19, 21, 23, 105, 105а, 107, 109, 111, 113, 149, 153, 153у, 177, 195, 201, 203, 204, 204в, 206, 210, 214, 217, 217/., 218, 219, 220, 221, 222, 225а, 231;
  • Калинина, 231/литер, А;
  • Калинина, 241, 241а, 243г, 25, 27, 253, 255, 255у, 257, 261, 275;
  • Калинина, 275/кор, .;
  • Калинина, 3, 4б, 5, 6а, 7, 9, 29, 29а, 29а/1, 31, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 49, 49а, 51, 51а, 55, 57, 78, 80, 82, 82у, 84, 89, 91, 277, 279, 279а, 281, 283, 285, 287, 295;
  • Каштановая, 5а, 11, 13, 15;
  • Киевская, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15;
  • Кизиловая, 11, 13;
  • Кизлярская, 3, 7;
  • Кипарисовая, 2, 2а, 3, 4, 6, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
  • Коммунаров, 14, 21, 32, 32а, 36, 36/1;
  • Космонавтов, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27;
  • Краева, 3, 5, 6, 7, 8, 8а;
  • Липовая, 2;
  • Марины Расковой, 1, 2, 2а, 2д, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
  • Минеров, 7;
  • Могилевская, 1, 1у, 3;
  • Можжевеловая, 1а, 12, 18;
  • Монтажная, 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 11, 11а, 11б, 13, 15, 15а;
  • Надибаидзе, 1, 1у, 4, 6, 6а, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30у, 32, 34;
  • Нарвская, 6, 13;
  • Нестерова, 1а, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13;
  • Никифорова, 2, 2а, 6, 8, 10, 16, 18, 37, 4, 41а, 43, 45, 47, 53, 53а, 53б, 53в, 55, 55а, 57;
  • Новожилова, 1, 3, 3а, 5, 5а, 8, 9, 12, 14, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41;
  • Окатовая, 1, 1а, 2, 2/1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14у, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 46, 48;
  • Олега Кошевого, 1а, 3, 5, 7, 25, 26, 26а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 33;
  • Ольховая, 3, 17, 19;
  • Очаковская, 5, 5у, 7;
  • Пацаева, 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11;
  • Пихтовая, 14, 20, 21, 21а, 21у, 33;
  • Полярная, 1, 1/1, ½, 1/3, ¼, 1/5, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8, 9;
  • Промышленная 1-я, 3;
  • Промышленная, 2;
  • Промышленная 2-я, 4, 6, 8;
  • Сафонова, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26а, 30, 32, 33, 33у, 34, 36, 37, 39;
  • Сахалинская, 1, 1а, 1у, 3, 3а, 3в, 5, 5а, 5б, 5в, 8, 11, 11а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 41г, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61;
  • Связи, 1, 3, 5, 20, 22, 22а, 22б;
  • Слуцкого, 5а, 11, 13, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16у, 17, 19;
  • Строительная 2-я, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 20б, 21, 25, 27;
  • Строительная 3-я, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18б, 19;
  • Талалихина, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12;
  • Терешковой, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ;
  • Фадеева, 2, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 8а, 8б, 8д, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12в, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 16а, 16в, 18в;
  • Фастовская, 2, 14, 14у, 20, 29, 47, 50;
  • Харьковская, 1, 3, 36а, 6, 7, 9, 10, 10а, 10у, 11;
  • Херсонская, 4, 6, 8, 10а, 12;
  • Часовитина, 1, 3, 3у, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 23а, 25, 27;
  • Черемуховая, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 9, 11, 12, 12а, 12у, 14, 16, 17, 18, 18а, 20, 22, 28, 32, 3б, 40.

С 09:00 до 14:00 часов 15.11.2024 отключения пройдут по адресам:

  • Абрекская, 4, 6а, 8а, 8в;
  • Адмирала Кузнецова, 53, 53/1, 74, 74у, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 88, 90, 92;
  • Академический, 2;
  • Батумская, 15а;
  • Ватутина, 2, 4, 4а, 4в, 4д, 4ж, 4у, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 24, 26;
  • Владикавказская, 1, 3, 5;
  • Володарского, 1, 3а, 8, 8а, 13, 19, 25;
  • Воропаева, 5, 5у, 9, 10, 11, 18, 22, 22а, 31, 33, 33а, 35;
  • Всеволода Сибирцева, 10, 12, 15, 22, 24;
  • Горийская, 1, 1/., 4, 6, 6а, 6б;
  • Горная, 25, 31, 31а, 33, 33а;
  • Громова, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
  • Дальзаводская, 1, 1в, 2, 2а, 2б, 4, 17, 21, 23, 25, 27, 31;
  • Зейская, 4, 4/2, 5, 12, 14;
  • Ивановская, 2, 2а, 3, 3б, 4, 4/10, 4а, 4у, 5, 5а, 5б, 5в, 6/4, 6а, 7, 7а, 15, 17, 19, 28;
  • Капитана Шефнера, 2, 2а, 6;
  • Каплунова, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 23, 23у;
  • Карла Либкнехта, 4, 6, 8, 10а;
  • Карская, 10;
  • Карякинская, 29, 29а, 33;
  • Ковальчука, 3, 6, 26;
  • Корабельная Набережная, 10;
  • Куйбышева, 1, 7;
  • Ладыгина, 2, 11, 13, 15, 17, 19;
  • Лазо, 3, 4, 5, 6, 6б, 6в, 8, 9;
  • Луговая, 21, 28, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 47, 49, 51а;
  • Луцкого, 8;
  • Маньчжурская, 4, 8, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 70, 72, 74, 76а;
  • Матросская 1-я, 15;
  • Матросская 5-я, 21;
  • Матросская 7-я, 25, 33а;
  • Махалина, 3, 3а, 5, 9, 11а;
  • Металлистов, 3, 5;
  • Муравьева-Амурского, 4, 5, 7/9, 11/13, 15/17, 21;
  • Невельского, 1, 2, 4, 4/., 5, 6, 8, 11, 13, 13/., 15, 17, 21, 21у, 23, 25, 27, 29, 31;
  • Нейбута, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 33а, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 81а, 83, 85, 85б, 87;
  • Новоивановская, 2а, 3, 3а, 4а, 10, 10а;
  • Петра Великого, 2, 3, 3/б, 4, 6, 8;
  • Пионерская, 1, 6;
  • Почтовый, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а, 9;
  • Приходько, 2, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 21а;
  • Пушкинская, 4, 6, 7, 8, 8б, 10, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21а, 22, 23, 25, 25/., 25а, 25б, 25в, 25д, 25е, 27, 32, 33, 33а, 34, 35, 35а, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 63, 68, 71, 83, 85, 87, 89, 107/1, 107/3, 107/4, 107в/2, 109, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137;
  • Светланская, 41а, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 103, 105, 105а, 106, 108, 108а, 108б, 108д, 108е, 108з, 109, 109а, 109з, 111, 113, 113г, 114, 115, 116, 117, 118, 118а, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 131, 131б, 133, 143, 143/., 145, 147, 150, 152, 155, 157, 161, 163, 165, 165а, 165у, 167, 167а, 169/171, 173, 179, 183, 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 205у, 207, 209;
  • Светланская, 55/литер: А, Б, В;
  • Светланская, 56, 57, 59, 61, 63, 65а, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 72/1, 72а, 72в, 73, 73а, 74, 76, 76/., 78, 80, 80а, 82, 83, 85, 86, 87, 87в, 88, 89;
  • Светланский, 11/2;
  • Славянская, 17, 17/2, 19;
  • Спиридонова, 9, 11, 15, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28у, 29, 30/32, 34, 36, 37, 40, 42, 44;
  • Спортивная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8у, 9, 10, 11, 12;
  • Стрелковая, 14, 14б, 16, 16б, 16в, 19, 21, 22, 24а, 46, 50;
  • Стрелковый, 22а;
  • Трудовых Резервов, 3, 5, 7;
  • Тунгусская, 8, 10, 10а, 12, 20, 20а, 22, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 44, 46, 46а, 48, 50, 59, 61, 63, 65, 67, 69;
  • Тюменская, 22, 26, 28;
  • Фадеева, 30б, 31, 32, 35, 37, 43, 45, 45а;
  • Флотская 1-я, 39а, 41, 50, 56;
  • Черняховского, 3, 3а, 3б, 3в, 5в, 7, 9, 11, 13, 19, 21;
  • Шепеткова, 8, 8а, 14, 16, 18, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 31/1, 32, 33, 34/36, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 60;
  • Шепеткова, 8а/Б1: Б2;
  • Шилкинская, 30, 34, 36;
  • Шкипера Гека, 14, 15, 15у, 16, 24, 26;
  • Экипажная, 1, 1/1, 1а, 4, 8, 8/1, 17, 18, 18/1, 20, 21.

Ранее «Восток-Медиа» писало о масштабной трехдневной серии отключения воды во Владивостоке.

Запасайтесь водой: трехдневная серия отключений воды началась во Владивостоке
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#Новости#Общество#Отопление#Ремонт#Владивосток#Холод#Теплоснабжение#ТЭЦ-2#Приморский край#Авария
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