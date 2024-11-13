Одевайтесь теплее: в сотнях домов во Владивостоке временно похолодает — адреса

Временно похолодает в квартирах тысяч жителей Владивостока

Сюжет Отопление

Ремонт теплосетей запланировали на ТЭЦ-2 во Владивостоке. В связи с ним в квартирах тысяч владивостокцев на несколько часов станет прохладнее.