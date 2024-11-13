Она сказала «Да»: романтик поразил посетителей музея во Владивостоке — фото

Posted 13 ноября, 05:36
Published 13 ноября, 05:36
Modified 13 ноября, 05:38
Updated 13 ноября, 05:38
В минувшее воскресенье посетители музея не только воочию улицезрели произведения искусства на выставке «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства» (0+), но и стали свидетелями трогательного события.
Приморец сделал предложение своей возлюбленной прямо во время вечерней экскурсии. Более того, персонал музея помог мужчине сделать судьбоносный шаг на глазах у изумленных посетителей.
«Денис придумал отдельную историю, для которой подыграли директор и сотрудники музея, а потом произнёс заветные слова. Для девушки предложение стало приятным сюрпризом, она ответила согласием», — отметили в пресс-службе учреждения.
Поступок избранника удивил новоиспеченную невесту и порадовал всех, кто наблюдал за происходящим.
Ранее «Восток-Медиа» писало о секретах счастливой семейной жизни. Супруги из Спасска-Дальнего поделились своим «рецептом» семейной жизни.