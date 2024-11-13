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Posted 13 ноября, 05:36

Published 13 ноября, 05:36

Modified 13 ноября, 05:38

Updated 13 ноября, 05:38

Предоставлено для «Восток-Медиа»

Она сказала «Да»: романтик поразил посетителей музея во Владивостоке — фото

13 ноября 2024, 05:36
Фото: Мария Смитюк. пресс-служба Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Предоставлено для «Восток-Медиа»

Мужчина сделал предложение своей девушке в необычном месте в Приморье

Сюжет
Экскурсия
Во Владивостоке вечернюю экскурсию украсило неожиданное событие. Гости выставки наблюдали за тем, как зарождается новая семья.

В минувшее воскресенье посетители музея не только воочию улицезрели произведения искусства на выставке «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства» (0+), но и стали свидетелями трогательного события.

Приморец сделал предложение своей возлюбленной прямо во время вечерней экскурсии. Более того, персонал музея помог мужчине сделать судьбоносный шаг на глазах у изумленных посетителей.

Предоставлено для «Восток-Медиа»Предоставлено для «Восток-Медиа»
Предоставлено для «Восток-Медиа». Фото: Мария Смитюк. пресс-служба Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева
«Денис придумал отдельную историю, для которой подыграли директор и сотрудники музея, а потом произнёс заветные слова. Для девушки предложение стало приятным сюрпризом, она ответила согласием», — отметили в пресс-службе учреждения.
Предоставлено для «Восток-Медиа»Предоставлено для «Восток-Медиа»
Предоставлено для «Восток-Медиа». Фото: Мария Смитюк. пресс-служба Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева

Поступок избранника удивил новоиспеченную невесту и порадовал всех, кто наблюдал за происходящим.

Ранее «Восток-Медиа» писало о секретах счастливой семейной жизни. Супруги из Спасска-Дальнего поделились своим «рецептом» семейной жизни.

Совет супругов из Приморья: «Стань любовницей, а мужчина сделает тебя счастливой»
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