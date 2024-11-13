Осадки и заморозки ударят по Приморскому краю в ближайшие дни

По данным «Примгидромета», сегодня в регионе ожидается типичная ноябрьская погода, — воздух прогреется от +1 до +8 °С. Ближайшая ночь окажется теплее, чем предыдущая. Стрелки термометров упадут до 0 — -6 °С. Только на востоке вновь станет холодно — -13 °С.