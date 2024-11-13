Осадки и заморозки ударят по Приморскому краю в ближайшие дни

Posted 13 ноября, 01:12
Published 13 ноября, 01:12
Modified 13 ноября, 01:14
Updated 13 ноября, 01:14
По данным «Примгидромета», сегодня в регионе ожидается типичная ноябрьская погода, — воздух прогреется от +1 до +8 °С. Ближайшая ночь окажется теплее, чем предыдущая. Стрелки термометров упадут до 0 — -6 °С. Только на востоке вновь станет холодно — -13 °С.
Завтра, 14 ноября, фронты принесут почти повсеместные дожди. Также в Приморье станет теплее на 2 — 5 градусов, чем сегодня.
Во Владивостоке сегодня температурный фон составит +4 — +7 °С. Завтра днем возможен небольшой дождь и юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до +10 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что строить планы на ближайший уик-энд в Приморском крае — плохая идея. Ведь нестабильная погодная обстановка может внести коррективы в намеченные дела.