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Posted 13 ноября, 01:12

Published 13 ноября, 01:12

Modified 13 ноября, 01:14

Updated 13 ноября, 01:14

Осадки и заморозки ударят по Приморскому краю в ближайшие дни

Осадки и заморозки ударят по Приморскому краю в ближайшие дни

13 ноября 2024, 01:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
В Приморском крае ожидается полный спектр погодной «палитры». В регионе будет и тепло, и мокро, и невыносимо холодно.

По данным «Примгидромета», сегодня в регионе ожидается типичная ноябрьская погода, — воздух прогреется от +1 до +8 °С. Ближайшая ночь окажется теплее, чем предыдущая. Стрелки термометров упадут до 0 — -6 °С. Только на востоке вновь станет холодно — -13 °С.

Завтра, 14 ноября, фронты принесут почти повсеместные дожди. Также в Приморье станет теплее на 2 — 5 градусов, чем сегодня.

Во Владивостоке сегодня температурный фон составит +4 — +7 °С. Завтра днем возможен небольшой дождь и юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до +10 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что строить планы на ближайший уик-энд в Приморском крае — плохая идея. Ведь нестабильная погодная обстановка может внести коррективы в намеченные дела.

Погода может неприятно удивить: почему лучше не строить планы на выходные в Приморье?
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