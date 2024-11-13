Подарок к Новому году: для жителей Владивостока на Адмирала Юмашева чинят аллею

Напомним, ремонт производится в рамках мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: ливни и тайфуны нанесли серьезный ущерб не только этому участку, но и другим районам города. Как отметил Дмитрий Лобода, данная инициатива стала частью крупных усилий администрации по улучшению качества жизни горожан.

Ориентировочное время окончания всех работ — середина декабря.