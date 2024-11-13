Подарок к Новому году: для жителей Владивостока на Адмирала Юмашева чинят аллею

Posted 13 ноября, 05:55
Published 13 ноября, 05:55
Modified 13 ноября, 07:06
Updated 13 ноября, 07:06
После обильных ливней и разрушительных тайфунов территория старой пешеходной аллеи на улице Адмирала Юмашева пришла вовсе в плачевное состояние. Теперь надежда на безопасные прогулки станет реальностью.
Работы, начавшиеся на прошлой неделе, требуют большого комплекса мероприятий. Уже выполнен демонтаж старого покрытия, бордюра и леерного ограждения. Предстоит обновить асфальтовое покрытие, установить новый бортовой камень и леерное ограждение, а также смонтировать систему ливневой канализации.
Дмитрий Лобода, начальник управления городской среды администрации Владивостока, прокомментировал ситуацию:
«Ситуация с этим участком находилась у нас на контроле довольно давно, тротуар был в ужасном состоянии. Мы рады, что наконец можем приступить к обновлению инфраструктуры. Это решение комиссии ЧС городской администрации стало важным шагом, и мы надеемся, что к Новому году жители увидят результат».
Местные жители очень рады начавшемуся ремонту. Екатерина, жительница дома № 20б, поделилась своими впечатлениями:
«Мы очень рады, что, наконец, обратили внимание на нашу улицу. Это действительно подарок, который поднимет настроение к Новому году».
Иван Черепков, частый посетитель аллеи, добавил:
«Ходить на работу по старому тротуару было небезопасно и неудобно. С нетерпением жду обновленную аллею. Спасибо городской администрации за внимание к нашей проблеме».
Напомним, ремонт производится в рамках мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: ливни и тайфуны нанесли серьезный ущерб не только этому участку, но и другим районам города. Как отметил Дмитрий Лобода, данная инициатива стала частью крупных усилий администрации по улучшению качества жизни горожан.
Ориентировочное время окончания всех работ — середина декабря.