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Posted 13 ноября, 05:55

Published 13 ноября, 05:55

Modified 13 ноября, 07:06

Updated 13 ноября, 07:06

Подарок к Новому году: для жителей Владивостока на Адмирала Юмашева чинят аллею

Подарок к Новому году: для жителей Владивостока на Адмирала Юмашева чинят аллею

13 ноября 2024, 05:55
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Ремонт
На улице Адмирала Юмашева активными темпами идет ремонт разрушенной пешеходной аллеи. К работам приступила компания-подрядчик по заказу городской администрации. Это значительное событие для жителей района домов № 20б и 28а, которые уже не один год ожидали возобновления безопасного пути.

После обильных ливней и разрушительных тайфунов территория старой пешеходной аллеи на улице Адмирала Юмашева пришла вовсе в плачевное состояние. Теперь надежда на безопасные прогулки станет реальностью.

Работы, начавшиеся на прошлой неделе, требуют большого комплекса мероприятий. Уже выполнен демонтаж старого покрытия, бордюра и леерного ограждения. Предстоит обновить асфальтовое покрытие, установить новый бортовой камень и леерное ограждение, а также смонтировать систему ливневой канализации.

Фото: vostokmedia.com

Дмитрий Лобода, начальник управления городской среды администрации Владивостока, прокомментировал ситуацию:

Фото: vostokmedia.com
«Ситуация с этим участком находилась у нас на контроле довольно давно, тротуар был в ужасном состоянии. Мы рады, что наконец можем приступить к обновлению инфраструктуры. Это решение комиссии ЧС городской администрации стало важным шагом, и мы надеемся, что к Новому году жители увидят результат».


Местные жители очень рады начавшемуся ремонту. Екатерина, жительница дома № 20б, поделилась своими впечатлениями:

«Мы очень рады, что, наконец, обратили внимание на нашу улицу. Это действительно подарок, который поднимет настроение к Новому году».

Иван Черепков, частый посетитель аллеи, добавил:

«Ходить на работу по старому тротуару было небезопасно и неудобно. С нетерпением жду обновленную аллею. Спасибо городской администрации за внимание к нашей проблеме».

Напомним, ремонт производится в рамках мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: ливни и тайфуны нанесли серьезный ущерб не только этому участку, но и другим районам города. Как отметил Дмитрий Лобода, данная инициатива стала частью крупных усилий администрации по улучшению качества жизни горожан.
Ориентировочное время окончания всех работ — середина декабря.

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