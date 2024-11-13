РЭО: Объект по обращению с ТКО на 100 тыс. тонн отходов ввели в Башкирии

Как сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, в 2023–2024 годах началось возведение трех современных комплексов по сортировке мусора в Белебеевском, Баймакском и Кигинском районах. Введение объектов происходит поэтапно. Во втором квартале текущего года были введены в действие участки по обработке ТКО: в Кигинском районе на 80 тыс. тонн, а в Баймакском — на 100 тыс. тонн. В ноябре был построен участок в Белебеевском районе мощностью 100 тыс. тонн. Ввод мощностей по утилизации на этих комплексах запланирован на 2028 год.