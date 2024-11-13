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Posted 13 ноября, 13:00

Published 13 ноября, 13:00

Modified 13 ноября, 13:00

Updated 13 ноября, 13:00

РЭО: Объект по обращению с ТКО на 100 тыс. тонн отходов ввели в Башкирии

РЭО: Объект по обращению с ТКО на 100 тыс. тонн отходов ввели в Башкирии

13 ноября 2024, 13:00
Фото: 1MI.
В Белебеевском районе Республики Башкортостан начал функционировать участок по обработке 100 тыс. тонн отходов. Он является частью комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Ранее здесь был построен полигон мощностью 60 тыс. тонн в год, а в 2028 году планируется введение дополнительных мощностей по утилизации на 30 тыс. тонн в год, пишет mkset.ru.

Как сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, в 2023–2024 годах началось возведение трех современных комплексов по сортировке мусора в Белебеевском, Баймакском и Кигинском районах. Введение объектов происходит поэтапно. Во втором квартале текущего года были введены в действие участки по обработке ТКО: в Кигинском районе на 80 тыс. тонн, а в Баймакском — на 100 тыс. тонн. В ноябре был построен участок в Белебеевском районе мощностью 100 тыс. тонн. Ввод мощностей по утилизации на этих комплексах запланирован на 2028 год.

Над созданием объекта в Белебеевском районе работает ООО «БелЭко». Общая стоимость данного проекта составляет 221 млн рублей.

Запущенный в ноябре участок обработки отходов оснащен современным российским оборудованием. Начало приема твердых коммунальных отходов на мусоросортировочном комплексе планируется после получения лицензии и установления тарифов, что должно уменьшить нагрузку на действующий полигон в городе Белебее и обеспечить обработку отходов из пяти районов Республики: Альшеевского, Белебеевского, Бижбулякского, Давлекановского и Ермекеевского.

Заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов сообщил, что с момента старта федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в Республике Башкортостан введены в эксплуатацию 13 объектов переработки, общей мощностью 850 тыс. тонн, а также один объект по размещению мощностью 200,4 тыс. тонн в год. В целях достижения национальной цели развития Российской Федерации до 2030 года республика планирует создать и запустить новые мощности для переработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), что позволит повысить уровень переработки ценных фракций и сократить объем отходов, направляемых на захоронение.

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