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Posted 13 ноября, 06:54

Published 13 ноября, 06:54

Modified 13 ноября, 06:56

Updated 13 ноября, 06:56

Пожилую пациентку спасли от возможного инсульта в Приморском крае

Шея заросла кальцием — грозил летальный исход: женщину спасли от инсульта в Приморье

13 ноября 2024, 06:54
Фото: Изображение Midjourney.

Пожилую пациентку спасли от возможного инсульта в Приморском крае

Сюжет
Медицина
Врачи находкинской больницы в Приморье провели открытую операцию на сонной артерии пациентки. Ей удалили крупную бляшку, которая нарушала кровоснабжение мозга.

Врачи находкинской больницы вырезали из сонной артерии пожилой женщины крупную атеросклеротическую бляшку, которая нарушала поступление крови в головной мозг. Операцию провели под местным наркозом.

По информации из больницы, женщина была принята в клинику с критическим стенозом сонных артерий, что создавало риск инсульта, тяжелой инвалидности или даже смерти. Осмотр показал, что один из сосудов шеи был практически полностью забит отложениями кальция. Бляшка оказалась настолько твердой, что открытая операция была неизбежна.

Ввиду наличия сопутствующих заболеваний у пациентки было принято решение провести сложное вмешательство без использования общего наркоза.

«Операция прошла без осложнения. Пациентка прекрасно выдержала ее. Уже через два часа обедала в палате и общалась с медперсоналом. На десятый день выписана домой», — рассказал заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Александр Кульков.
Фото: Находкинская больница

Такие операции требуют особой осторожности в планировании и выполнении. Для пациента это значительно облегчает период послеоперационного выздоровления.

Следует отметить, что люди с острым поражением сосудов направляются в больницу из Находки и соседних районов. С начала текущего года свыше 1 800 человек получили там специализированную помощь при инсультах и инфарктах.

Ранее «Восток-Медиа» писало о молодом жителе Приморья, который попадал в одну и ту же больницу с инфарктом и инсультом.

Двойной удар: дважды пришлось спасать от инфаркта и инсульта молодого жителя Приморья
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#Новости#Общество#Находка#Медицина#Профилактика#Инсульт#Лечение#Приморский край
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