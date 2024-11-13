Шея заросла кальцием — грозил летальный исход: женщину спасли от инсульта в Приморье

По информации из больницы, женщина была принята в клинику с критическим стенозом сонных артерий, что создавало риск инсульта, тяжелой инвалидности или даже смерти. Осмотр показал, что один из сосудов шеи был практически полностью забит отложениями кальция. Бляшка оказалась настолько твердой, что открытая операция была неизбежна.