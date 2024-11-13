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Posted 13 ноября, 01:57

Published 13 ноября, 01:57

Modified 13 ноября, 01:59

Updated 13 ноября, 01:59

Снег будет идти почти повсеместно в Приморском крае

Снег накроет почти все районы Приморья — подробный прогноз

13 ноября 2024, 01:57
Фото: 1MI.

Снег будет идти почти повсеместно в Приморском крае

Сюжет
Погода
Зимние осадки надвигаются на Приморский край. Конец текущей недели омрачит серьезный снегопад, который нанесет удар по большей части региона.

По данным портала интерактивного прогнозирования погоды Windy, в ближайшие выходные Приморье окажется под воздействием серьезных осадков.

Непогода начнется в субботу, 16 ноября, днем. К 15 часам дожди (указаны синим цветом) накроют значительную часть региона, к вечеру мокрые осадки «разбавит» снег.

Фото: windy.com

К полуночи снежинки (окрашены серым цветом) укроют многие районы Приморья. Побережье продолжат поливать дожди. Уссурийск, Большой Камень, Партизанск, Дальнегорск окажутся под влиянием мокрого снега (отмечены зеленым и желтым цветом). Жители дальневосточной столицы тоже увидят снежинки с дождем.

Фото: windy.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что народный синоптик Руслан Юрковский предупредил приморцев о том, что синоптическая обстановка может негативно отразиться на планах в выходные.

Погода может неприятно удивить: почему лучше не строить планы на выходные в Приморье?
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