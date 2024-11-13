Снег накроет почти все районы Приморья — подробный прогноз

Posted 13 ноября, 01:57
Published 13 ноября, 01:57
Modified 13 ноября, 01:59
Updated 13 ноября, 01:59
По данным портала интерактивного прогнозирования погоды Windy, в ближайшие выходные Приморье окажется под воздействием серьезных осадков.
Непогода начнется в субботу, 16 ноября, днем. К 15 часам дожди (указаны синим цветом) накроют значительную часть региона, к вечеру мокрые осадки «разбавит» снег.
К полуночи снежинки (окрашены серым цветом) укроют многие районы Приморья. Побережье продолжат поливать дожди. Уссурийск, Большой Камень, Партизанск, Дальнегорск окажутся под влиянием мокрого снега (отмечены зеленым и желтым цветом). Жители дальневосточной столицы тоже увидят снежинки с дождем.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что народный синоптик Руслан Юрковский предупредил приморцев о том, что синоптическая обстановка может негативно отразиться на планах в выходные.