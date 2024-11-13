Солнца не видно, мосты исчезли: дым полностью окутал Владивосток — фото, видео

Posted 13 ноября, 03:37
Published 13 ноября, 03:37
Modified 13 ноября, 03:39
Updated 13 ноября, 03:39
Во Владивостоке еще ночью появился густой туман. С утра несколько районов города будто погрузились во мглу: видимость сильно ухудшилась. Жители говорят, что в воздухе чувствуется запах гари.
С вершины сопки на Нейбута из-за дыма не видно центр города.
Такая же ситуация и на Тихой — видимость не более километра, дальше все пропадает в тумане.
Из окон жителей других районов открывается будто апокалиптический пейзаж.
Местами видимость крайне ограничена: не видно ничего дальше нескольких сотен метров.
По словам жителей Второй Речки, остров Коврижка тоже скрылся в плотной дымке.
По данным Примгидромета, из-за синоптической обстановки, дым пожаров в западных и юго-западных территориях края сносит, в том числе и на Владивосток.
За последние сутки, по данным пресс-службы правительства, на территории Приморья потушили 3 естественных возгорания общей площадью 26,5 гектара. Возгорания ликвидировали и неподалеку от Владивостока — в Надеждинском и Шкотовском районах.