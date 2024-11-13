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Posted 13 ноября, 03:37

Published 13 ноября, 03:37

Modified 13 ноября, 03:39

Updated 13 ноября, 03:39

Дым окутал центр и отдаленные районы Владивостока

Солнца не видно, мосты исчезли: дым полностью окутал Владивосток — фото, видео

13 ноября 2024, 03:37
Фото: vostokmedia.com.

Дым окутал центр и отдаленные районы Владивостока

Сюжет
Пожар
Владивосток окутал густой дым: с сопок не видно центра города, острова будто пропали в тумане. Жители говорят, что в воздухе чувствуется запах гари.

Во Владивостоке еще ночью появился густой туман. С утра несколько районов города будто погрузились во мглу: видимость сильно ухудшилась. Жители говорят, что в воздухе чувствуется запах гари.

Фото: vostokmedia.com

С вершины сопки на Нейбута из-за дыма не видно центр города.

Фото: vostokmedia.com

Такая же ситуация и на Тихой — видимость не более километра, дальше все пропадает в тумане.

Видео: vostokmedia.com.

Из окон жителей других районов открывается будто апокалиптический пейзаж.

Видео: vostokmedia.com.

Местами видимость крайне ограничена: не видно ничего дальше нескольких сотен метров.

Видео: vostokmedia.com.

По словам жителей Второй Речки, остров Коврижка тоже скрылся в плотной дымке.

Фото: vostokmedia.com

По данным Примгидромета, из-за синоптической обстановки, дым пожаров в западных и юго-западных территориях края сносит, в том числе и на Владивосток.

За последние сутки, по данным пресс-службы правительства, на территории Приморья потушили 3 естественных возгорания общей площадью 26,5 гектара. Возгорания ликвидировали и неподалеку от Владивостока — в Надеждинском и Шкотовском районах.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как густой туман затянул южные районы Приморья.

И носа не видно: густой туман затянул юг Приморья — видео
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