Спасали детей через окно: жуткий пожар охватил квартиру в Приморье — видео

Posted 13 ноября, 08:07
Published 13 ноября, 08:07
Modified 13 ноября, 08:11
Updated 13 ноября, 08:11
В одной из многоэтажек Уссурийска произошло возгорание, сообщает пресс-служба МЧС Приморья. По предварительным данным, пожар в квартире начался из-за неисправности холодильника. Пламя охватило 15 квадратных метров.
В тушении жилища участвовали 12 специалистов и три единицы техники. Также огнеборцы вытащили из заблокированной квартиры четырех человек, — мужчину, женщину и двоих детей, — которые спасались от едкого дыма на балконе.