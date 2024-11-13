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Posted 13 ноября, 08:07

Published 13 ноября, 08:07

Modified 13 ноября, 08:11

Updated 13 ноября, 08:11

Спасатели вытаскивали людей из горящего дома через окно в Приморском крае

Спасали детей через окно: жуткий пожар охватил квартиру в Приморье — видео

13 ноября 2024, 08:07
Фото: 1MI.

Спасатели вытаскивали людей из горящего дома через окно в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Пламя распространилось в одной из квартир многоэтажки в Уссурийске. Пожарные спасали людей, вытаскивая их через окно.

В одной из многоэтажек Уссурийска произошло возгорание, сообщает пресс-служба МЧС Приморья. По предварительным данным, пожар в квартире начался из-за неисправности холодильника. Пламя охватило 15 квадратных метров.

В тушении жилища участвовали 12 специалистов и три единицы техники. Также огнеборцы вытащили из заблокированной квартиры четырех человек, — мужчину, женщину и двоих детей, — которые спасались от едкого дыма на балконе.

Видео: mchs_vdk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в частном секторе в Надеждинском районе загорелся дом.

Пожар охватил жилой дом в Приморье
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