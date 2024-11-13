Цены на новостройки Владивостока упали на 12% — эксперты

На фоне снижения цен застройщики активно выводят на рынок новые объекты. В целом по стране предложение выросло на 12% с июля 2024 года. При этом спрос демонстрирует стабильность: за четыре месяца он снизился всего на 1%, а за последний месяц даже вырос на 2%. Наиболее активный рост интереса к новостройкам показали Новосибирск (+57%), Красноярск (+49%) и Саратов (+31%). Предложение на рынке увеличилось на 12% по всей стране, с особенно заметным ростом в Тюмени (+75%), Барнауле (+68%) и Саратове (+63%).