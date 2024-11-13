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Posted 13 ноября, 09:01

Published 13 ноября, 09:01

Modified 13 ноября, 09:01

Updated 13 ноября, 09:01

Цены на новостройки Владивостока упали на 12% — эксперты

Цены на новостройки Владивостока упали на 12% — эксперты

13 ноября 2024, 09:01
Фото: 1MI.
После завершения программы ипотеки с господдержкой цены на первичном рынке начали снижаться. Владивосток показал наибольшее падение среди городов исследования

Сегодня средняя стоимость квартиры в новостройках Владивостока составляет 8,5 миллионов рублей, при этом однокомнатная квартира обойдется в 6,5 миллионов. Для сравнения: в Москве «однушка» стоит 15,3 миллиона рублей при средней цене квартиры 21,6 млн рублей, в Сочи — 16,9 миллиона при средней в 19,1 млн рублей. Самые доступные однокомнатные квартиры можно найти в Ульяновске (3,8 млн рублей) и Ижевске (4,1 млн рублей).

Фото: avito.ru

На фоне снижения цен застройщики активно выводят на рынок новые объекты. В целом по стране предложение выросло на 12% с июля 2024 года. При этом спрос демонстрирует стабильность: за четыре месяца он снизился всего на 1%, а за последний месяц даже вырос на 2%. Наиболее активный рост интереса к новостройкам показали Новосибирск (+57%), Красноярск (+49%) и Саратов (+31%). Предложение на рынке увеличилось на 12% по всей стране, с особенно заметным ростом в Тюмени (+75%), Барнауле (+68%) и Саратове (+63%).

Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости», объясняет текущую динамику двумя факторами. Во-первых, остановился рост цен на существующие объекты. Во-вторых, рынок пополняется новыми предложениями на ранних этапах строительства, которые традиционно стоят дешевле. Застройщики также начали активнее выводить на рынок ранее придержанные объекты и стали более гибкими в работе с покупателями.

#Новости#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Недвижимость#Приморский край
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