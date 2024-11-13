Цифровой прорыв в гостиничной индустрии Владивостока

Posted 13 ноября, 05:24
Published 13 ноября, 05:24
Modified 13 ноября, 05:26
Updated 13 ноября, 05:26
Владивосток стремительно превращается в современный технологичный мегаполис, где инновации становятся неотъемлемой частью повседневной жизни горожан и гостей дальневосточной столицы.
Сегодня качество путешествия измеряется не только удобством отелей, но и возможностью оставаться на связи. Для современного туриста критично иметь надёжное интернет-соединение — будь то деловая поездка или отдых.
Качественная бесперебойная коммуникация, позволяет путешественникам чувствовать себя комфортно независимо от географического положения.
И цифровые решения кардинально перестраивают подходы к обслуживанию. Показательным примером улучшений в этой сфере может служить один из пятизвёздочных отелей во Владивостоке, где прошла модернизация незримой, но ключевой инфраструктуры.
Как отмечает Виктория Черникова, начальник отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса Приморского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Wi-Fi сети и интегрированные интернет-системы создают идеальные условия как для гостей, так и для самого отеля. Туристам предоставляется бесперебойная связь и доступ к широкому спектру онлайн-возможностей»
Ключевые преимущества цифровизации:
Внедрение передовых технологий повышает привлекательность Владивостока для туристов, создавая комфортные условия для деловых поездок и отдыха.
«Предоставление гостям бесперебойного и высокоскоростного интернета стало таким же важным элементом сервиса, как уютные номера и вкусная кухня», — отмечает исполнительный директор отеля «Достоевский» Елизавета Кобзарь.
Технологические решения «Ростелекома» демонстрируют, как цифровые инновации трансформируют индустрию гостеприимства, делая каждое путешествие более удобным и насыщенным.