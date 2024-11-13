vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 05:24

Published 13 ноября, 05:24

Modified 13 ноября, 05:26

Updated 13 ноября, 05:26

Цифровой прорыв в гостиничной индустрии Владивостока

Цифровой прорыв в гостиничной индустрии Владивостока

13 ноября 2024, 05:24
Фото: 1MI. Изображение Midjourney.
Сюжет
Ростелеком
Цифровые решения трансформируют гостиничный бизнес Дальнего Востока. Телекоммуникационные инновации создают новый стандарт комфорта для путешественников.

Владивосток стремительно превращается в современный технологичный мегаполис, где инновации становятся неотъемлемой частью повседневной жизни горожан и гостей дальневосточной столицы.

Сегодня качество путешествия измеряется не только удобством отелей, но и возможностью оставаться на связи. Для современного туриста критично иметь надёжное интернет-соединение — будь то деловая поездка или отдых.

Качественная бесперебойная коммуникация, позволяет путешественникам чувствовать себя комфортно независимо от географического положения.

И цифровые решения кардинально перестраивают подходы к обслуживанию. Показательным примером улучшений в этой сфере может служить один из пятизвёздочных отелей во Владивостоке, где прошла модернизация незримой, но ключевой инфраструктуры.

Как отмечает Виктория Черникова, начальник отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса Приморского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Wi-Fi сети и интегрированные интернет-системы создают идеальные условия как для гостей, так и для самого отеля. Туристам предоставляется бесперебойная связь и доступ к широкому спектру онлайн-возможностей»

Ключевые преимущества цифровизации:

  • Высокоскоростной интернет
  • Автоматизация административных процессов
  • Персонализированный сервис
  • Единое информационное пространство

Внедрение передовых технологий повышает привлекательность Владивостока для туристов, создавая комфортные условия для деловых поездок и отдыха.

«Предоставление гостям бесперебойного и высокоскоростного интернета стало таким же важным элементом сервиса, как уютные номера и вкусная кухня», — отмечает исполнительный директор отеля «Достоевский» Елизавета Кобзарь.

Технологические решения «Ростелекома» демонстрируют, как цифровые инновации трансформируют индустрию гостеприимства, делая каждое путешествие более удобным и насыщенным.

#Новости#Дальний Восток#Владивосток#Ростелеком#Отдых#Модернизация#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика