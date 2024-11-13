В Москву с пересадками? Правда ли, что дальневосточников ждут рейсы через Красноярск

Posted 13 ноября, 04:11
Published 13 ноября, 04:11
Modified 13 ноября, 04:13
Updated 13 ноября, 04:13
В сети появилась информация о том, что с конца декабря некоторые рейсы «Аэрофлота» станут на два часа дольше. Они будут выполняться на узкофюзеляжных самолетах с остановкой для дозаправки. Вопреки мифам и слухам, рейсы по-прежнему останутся прямыми: остановка не считается стыковкой.
В расписании уже появилась информация о подобных рейсах. Билетов на них при этом пока нет. Рейсы, билеты на которые уже есть в продаже, изменения не затронут — пассажиры, которые купили билеты на широкофюзеляжный самолет, полетят на нем.
По данным источника редакции «Восток-Медиа», знакомого с ситуацией, нововведение не будет касаться рейсов «Владивосток — Москва», а также не связано с выходом из строя самолетов действующего флота. Такую меру вводят для удовлетворения сезонного спроса.
Красноярск выбрали как дозаправочный пункт из-за того, что город расположен приблизительно на одинаковом расстоянии от Москвы и Дальнего Востока — практически в самой середине маршрута.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жителям Приморья снова стал доступен важный маршрут.