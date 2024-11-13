vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 04:11

Published 13 ноября, 04:11

Modified 13 ноября, 04:13

Updated 13 ноября, 04:13

Часть пассажиров-дальневосточников будут доставлять в Москву с дозаправкой

В Москву с пересадками? Правда ли, что дальневосточников ждут рейсы через Красноярск

13 ноября 2024, 04:11
Фото: vostokmedia.com.

Часть пассажиров-дальневосточников будут доставлять в Москву с дозаправкой

Сюжет
Аэрофлот
В сети появилась информация о том, что самолеты с Дальнего Востока будут летать в Москву через Красноярск. Редакции удалось выяснить, правда ли теперь дальневосточников ждут транзитные рейсы в Москву с пересадкой.

В сети появилась информация о том, что с конца декабря некоторые рейсы «Аэрофлота» станут на два часа дольше. Они будут выполняться на узкофюзеляжных самолетах с остановкой для дозаправки. Вопреки мифам и слухам, рейсы по-прежнему останутся прямыми: остановка не считается стыковкой.

В расписании уже появилась информация о подобных рейсах. Билетов на них при этом пока нет. Рейсы, билеты на которые уже есть в продаже, изменения не затронут — пассажиры, которые купили билеты на широкофюзеляжный самолет, полетят на нем.

По данным источника редакции «Восток-Медиа», знакомого с ситуацией, нововведение не будет касаться рейсов «Владивосток — Москва», а также не связано с выходом из строя самолетов действующего флота. Такую меру вводят для удовлетворения сезонного спроса.

Красноярск выбрали как дозаправочный пункт из-за того, что город расположен приблизительно на одинаковом расстоянии от Москвы и Дальнего Востока — практически в самой середине маршрута.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жителям Приморья снова стал доступен важный маршрут.

Аэропорт Владивосток: социально значимый маршрут вновь доступен для жителей Приморья
Узнать подробнее
Читайте также:
Ажиотажный спрос: прямых билетов в Москву из Владивостока не осталось«Кулачная бойня» во Владивостоке заинтересовала московских силовиковВышел за помощью? — истощенный редкий хищник замечен на трассе в Приморье — видео
#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Аэрофлот#Самолет#Красноярск#Москва#Приморский край#Рейсы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика