Впервые в России и опять у нас: в Приморье родился полярный дельфин — фото

Posted 13 ноября, 04:16
Published 13 ноября, 04:16
Modified 13 ноября, 04:18
Updated 13 ноября, 04:18
В Приморском океанариуме случилось радостное событие. Джессика, — 17-летняя белуха, — стала мамой во второй раз. К слову, первый детеныш по имени Калина появилась на свет в 2021 году и уже покоряет аквасцену.
Вторая малышка, — полугодовалая Лея, — активно набирает вес и проводит много времени со старшей сестрой. Через год она тоже приступит к тренировкам и пополнит ряды «морских канареек» дельфинария.
Стоит отметить, что рождение дельфинов в искусственной среде обитания — это волнительное событие для океанариума. Появление первого детеныша Джессики стало уникальным случаем в России. Ранее подобное фиксировали только за рубежом.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморский океанариум приехали существа из тропиков. Изумительные животные совсем скоро переселятся в новую экспозицию в духе мадагаскарских джунглей.