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Posted 13 ноября, 04:16

Published 13 ноября, 04:16

Modified 13 ноября, 04:18

Updated 13 ноября, 04:18

Редкое явление произошло в Приморском океанариуме

Впервые в России и опять у нас: в Приморье родился полярный дельфин — фото

13 ноября 2024, 04:16
Фото: vostokmedia.com.

Редкое явление произошло в Приморском океанариуме

Сюжет
Приморский океанариум
В Приморском океанариуме поделились хорошей новостью. Новоиспеченная мамочка уже удивляла Россию. Спустя три года она вновь сотворила практически невозможное.

В Приморском океанариуме случилось радостное событие. Джессика, — 17-летняя белуха, — стала мамой во второй раз. К слову, первый детеныш по имени Калина появилась на свет в 2021 году и уже покоряет аквасцену.

Вторая малышка, — полугодовалая Лея, — активно набирает вес и проводит много времени со старшей сестрой. Через год она тоже приступит к тренировкам и пополнит ряды «морских канареек» дельфинария.

Фото: primocean_aquarium

Стоит отметить, что рождение дельфинов в искусственной среде обитания — это волнительное событие для океанариума. Появление первого детеныша Джессики стало уникальным случаем в России. Ранее подобное фиксировали только за рубежом.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморский океанариум приехали существа из тропиков. Изумительные животные совсем скоро переселятся в новую экспозицию в духе мадагаскарских джунглей.

Удивительные тропические животные появились в Приморском крае — фото
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#Новости#Россия#Владивосток#Приморский океанариум#Приморский край#Дельфины#Живая природа
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