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Posted 14 ноября, 05:57

Published 14 ноября, 05:57

Modified 14 ноября, 05:59

Updated 14 ноября, 05:59

Мужчина применил физическую силу во время ссоры с автомобилисткой в Приморье

Агрессивный водитель «по-мужицки» закончил конфликт с женщиной во Владивостоке

14 ноября 2024, 05:57
Фото: 1MI.

Мужчина применил физическую силу во время ссоры с автомобилисткой в Приморье

Сюжет
Полиция
Громкая ссора автомобилистов не осталось незамеченной во Владивостоке. Силовики заинтересовались потасовкой, в результате которой «прилетело» кулаками по стеклу.

В дальневосточной столице конфликт водителей закончился порчей транспорта, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД. На Некрасовской автомобилистка поругалась с рулевым Toyota Camry. Мужчина не только оскорбил горожанку, но и нанес удары по стеклу машины.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего и разыскивают второго участника дорожного конфликта.

«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — отметили в пресс-службе полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ссора приморцев за гаражами обернулась стрельбой во Владивостоке.

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