Агрессивный водитель «по-мужицки» закончил конфликт с женщиной во Владивостоке

Posted 14 ноября, 05:57
Published 14 ноября, 05:57
Modified 14 ноября, 05:59
Updated 14 ноября, 05:59
В дальневосточной столице конфликт водителей закончился порчей транспорта, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД. На Некрасовской автомобилистка поругалась с рулевым Toyota Camry. Мужчина не только оскорбил горожанку, но и нанес удары по стеклу машины.
Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего и разыскивают второго участника дорожного конфликта.
«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — отметили в пресс-службе полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ссора приморцев за гаражами обернулась стрельбой во Владивостоке.