Агрессивный водитель «по-мужицки» закончил конфликт с женщиной во Владивостоке

В дальневосточной столице конфликт водителей закончился порчей транспорта, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД. На Некрасовской автомобилистка поругалась с рулевым Toyota Camry. Мужчина не только оскорбил горожанку, но и нанес удары по стеклу машины.