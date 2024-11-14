Ассамблея народов России анонсировала в Приморье важные события к юбилею Победы

Стоит отметить, что Ассамблея народов России организует патриотические мероприятия на территории края. Так, в 2024 году прошел концерт «Победа будет за нами», на котором встретились семьи участников спецоперации. Мероприятие посетили не только родственники бойцов, но и деятели культуры и искусства, а также юные патриоты края.