Ассамблея народов России анонсировала в Приморье важные события к юбилею Победы

Posted 14 ноября, 03:22
Published 14 ноября, 03:22
Modified 14 ноября, 03:24
Updated 14 ноября, 03:24
Члены департамента внутренней политики Приморского края рассказали о том, что уже разрабатывается план на юбилейный год Победы. Участниками празднества станут представители разных народов, которые проживают на территории региона. Таким образом, пройдет событие День героев Отечества и героев СВО.
«Патриотическое воспитание, формирование уважения ко всем народам, проживающим в нашем многонациональном государстве, — это основное и приоритетное направление госполитики. У меня в отряде воюют русские, армяне, азербайджанцы, татары, буряты, корейцы, и все они проживают в Приморском крае. Наш регион во все времена демонстрировал уважение к разным национальностям, проживающим в крае», — сказал вице-губернатор Приморья, командир отряда «Тигр» Сергей Ефремов.
На сегодняшний день на СВО едут добровольцами не только коренные приморцы, но и граждане Узбекистана и Таджикистана, отметил вице-губернатор.
Стоит отметить, что Ассамблея народов России организует патриотические мероприятия на территории края. Так, в 2024 году прошел концерт «Победа будет за нами», на котором встретились семьи участников спецоперации. Мероприятие посетили не только родственники бойцов, но и деятели культуры и искусства, а также юные патриоты края.
Также организация, заручившись помощью губернатора региона Олега Кожемяко, реализовала проект «Создание центра межнационального сотрудничества». В рамках проекта прошли заседания межнационального дискуссионного клуба «Диалог». Гости мероприятия обсудили вопросы, касающиеся изучения русского языка детьми-мигрантами, а также поговорили о межнациональных и межконфессиональных отношениях в крае.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморье отпраздновали День народного единства.