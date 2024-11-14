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Posted 14 ноября, 03:22

Published 14 ноября, 03:22

Modified 14 ноября, 03:24

Updated 14 ноября, 03:24

О мероприятиях ко Дню Победы в 2025 рассказали в Приморском крае

Ассамблея народов России анонсировала в Приморье важные события к юбилею Победы

14 ноября 2024, 03:22
Фото: vostokmedia.com.

О мероприятиях ко Дню Победы в 2025 рассказали в Приморском крае

Сюжет
Мигранты
В региональном отделении «Ассамблеи народов России» подвели итоги и запланировали мероприятия на будущий год. Празднование Дня победы станет приоритетным направлением для общественно-государственной организации.

Члены департамента внутренней политики Приморского края рассказали о том, что уже разрабатывается план на юбилейный год Победы. Участниками празднества станут представители разных народов, которые проживают на территории региона. Таким образом, пройдет событие День героев Отечества и героев СВО.

«Патриотическое воспитание, формирование уважения ко всем народам, проживающим в нашем многонациональном государстве, — это основное и приоритетное направление госполитики. У меня в отряде воюют русские, армяне, азербайджанцы, татары, буряты, корейцы, и все они проживают в Приморском крае. Наш регион во все времена демонстрировал уважение к разным национальностям, проживающим в крае», — сказал вице-губернатор Приморья, командир отряда «Тигр» Сергей Ефремов.

На сегодняшний день на СВО едут добровольцами не только коренные приморцы, но и граждане Узбекистана и Таджикистана, отметил вице-губернатор.

Стоит отметить, что Ассамблея народов России организует патриотические мероприятия на территории края. Так, в 2024 году прошел концерт «Победа будет за нами», на котором встретились семьи участников спецоперации. Мероприятие посетили не только родственники бойцов, но и деятели культуры и искусства, а также юные патриоты края.

Также организация, заручившись помощью губернатора региона Олега Кожемяко, реализовала проект «Создание центра межнационального сотрудничества». В рамках проекта прошли заседания межнационального дискуссионного клуба «Диалог». Гости мероприятия обсудили вопросы, касающиеся изучения русского языка детьми-мигрантами, а также поговорили о межнациональных и межконфессиональных отношениях в крае.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморье отпраздновали День народного единства.

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