Что ждет Приморье? — 2025 год станет самым жарким в истории

Posted 14 ноября, 08:06
Published 14 ноября, 08:06
Modified 14 ноября, 08:08
Updated 14 ноября, 08:08
Череда тайфунов не прошла бесследно для Приморья. Регион изрядно пострадал после природных катаклизмов. Например, серьезный удар бушующая стихия нанесла по Дальнереченску.
К слову, в 2024 году подобные явления стали чуть ли не обыденными событиями для всего мира. Рекордные дожди, ураганы, пожары и смертоносные засухи фиксировались в разных уголках Земли, сообщает издание РИА Новости.
Стоит отметить, в следующем году ситуация может осложниться. 2025 год может стать самым жарким в истории человечества. Об этом рассказал генсек ООН Антониу Гутерреш на полях 29-й сессии конференции ООН по изменению климата (COP-29), который прошел в Баку. Более того, в некоторых государствах уже регистрировались температуры, которые не по силам человеческой выносливости. Что ждет мир дальше? Страшно представить.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Приморский край активно готовится к природным катаклизмам не один год. Власти занимаются расчисткой русел рек, что уже приносит положительную динамику в борьбе с тайфунами.