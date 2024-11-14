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Posted 14 ноября, 08:06

Published 14 ноября, 08:06

Modified 14 ноября, 08:08

Updated 14 ноября, 08:08

2025 год может принести немало бед в Приморский край

Что ждет Приморье? — 2025 год станет самым жарким в истории

14 ноября 2024, 08:06
Фото: Изображение Midjourney.

2025 год может принести немало бед в Приморский край

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Приморский край только отошел после серьезных испытаний дождями. В то время как мир сталкивается с рекордными природными катаклизмами, эксперты предупреждают, что 2025 год может стать самым жарким в истории человечества — что ждет нас впереди и как стихия продолжит влиять на нашу жизнь?

Череда тайфунов не прошла бесследно для Приморья. Регион изрядно пострадал после природных катаклизмов. Например, серьезный удар бушующая стихия нанесла по Дальнереченску.

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К слову, в 2024 году подобные явления стали чуть ли не обыденными событиями для всего мира. Рекордные дожди, ураганы, пожары и смертоносные засухи фиксировались в разных уголках Земли, сообщает издание РИА Новости.

Стоит отметить, в следующем году ситуация может осложниться. 2025 год может стать самым жарким в истории человечества. Об этом рассказал генсек ООН Антониу Гутерреш на полях 29-й сессии конференции ООН по изменению климата (COP-29), который прошел в Баку. Более того, в некоторых государствах уже регистрировались температуры, которые не по силам человеческой выносливости. Что ждет мир дальше? Страшно представить.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Приморский край активно готовится к природным катаклизмам не один год. Власти занимаются расчисткой русел рек, что уже приносит положительную динамику в борьбе с тайфунами.

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