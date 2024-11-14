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Posted 14 ноября, 09:02

Published 14 ноября, 09:02

Modified 14 ноября, 09:02

Updated 14 ноября, 09:02

Делегация от Ставропольского края посетила Республику Беларусь

Делегация от Ставропольского края посетила Республику Беларусь

14 ноября 2024, 09:02
Фото: Валерия Алтухова..
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров возглавил делегацию региона в ходе официального визита в Белоруссию. В состав делегации вошли представители ставропольского правительства и руководители региональных министерств.

В рамках поездки российская сторона посетила предприятия, входящие в крупный машиностроительный холдинг, пишут newizv.ru.

Владимиров отметил, что Белоруссия уже давно является важным партнером региона во многих сферах. Он подчеркнул, что Ставрополье активно занимается углублением экономического сотрудничества с республикой. Президент и премьер-министр России ранее подчеркивали важность этой работы. Губернатор сообщил о значительном увеличении торгового оборота между Ставропольским краем и Белоруссией, отметив, что укрепление связей будет продолжаться.

Кроме того, губернатор подписал соглашение о создании на Ставрополье производства по сборке сельскохозяйственной техники. Он отметил, что агропромышленный комплекс края отличается высоким уровнем механизации, причем значительная часть используемой техники поступает из Белоруссии. Создание предприятия по производству сельхозмашин на Ставрополье позволит лучше удовлетворять потребности местных хозяйств и содействовать дальнейшему расширению экономического взаимодействия с белорусскими партнерами.

Губернатор уточнил, что более 56% тракторов и 10% комбайнов, используемых ставропольскими фермерами, произведены в Белоруссии.

За последние пять лет торговый оборот между Ставропольем и Белоруссией благодаря реализации, в том числе краевых госпрограмм и региональных проектов увеличился более чем в полтора раза. С января по июнь 2024 года он достиг 113 миллионов долларов, в то время как за весь 2019 год составил 132 миллиона долларов.

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