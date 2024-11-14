Делегация от Ставропольского края посетила Республику Беларусь

За последние пять лет торговый оборот между Ставропольем и Белоруссией благодаря реализации, в том числе краевых госпрограмм и региональных проектов увеличился более чем в полтора раза. С января по июнь 2024 года он достиг 113 миллионов долларов, в то время как за весь 2019 год составил 132 миллиона долларов.