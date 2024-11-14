Держат поселок в страхе: стая одичавших собак не дает покоя людям в Приморье

Агрессивные собаки не дают прохода жителям поселка в Приморье

Сюжет Происшествие

Жители поселка в бухте Рында на Русском острове в Приморье сообщают о нападениях агрессивных собак на домашних животных и людей. По их словам, стая псов не дает покоя никому.