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Posted 14 ноября, 03:19

Published 14 ноября, 03:19

Modified 14 ноября, 03:40

Updated 14 ноября, 03:40

Агрессивные собаки не дают прохода жителям поселка в Приморье

Держат поселок в страхе: стая одичавших собак не дает покоя людям в Приморье

14 ноября 2024, 03:19
Фото: Изображение Midjourney.

Агрессивные собаки не дают прохода жителям поселка в Приморье

Сюжет
Происшествие
Жители поселка в бухте Рында на Русском острове в Приморье сообщают о нападениях агрессивных собак на домашних животных и людей. По их словам, стая псов не дает покоя никому.

Стая агрессивных псов нападает на людей и животных в поселке Рында на острове в Приморье. Местные жители просят помощи.

«Нападают на домашний скот (коров, домашнюю птицу, собак и кошек) стая из 6-8 псов. Они рыщут по дворам и местные жители боятся выходить из дома в тёмное время суток. Людям ходить на автобус в 6 утра, очень страшно», — пишут сельчане в сети.

Поселок достаточно отдален от города, рядом лес. Собаки ведут себя дико. Что с ними делать, местные не знают.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие меры ждут нерадивых собачников в Приморье.

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