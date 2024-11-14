Держат поселок в страхе: стая одичавших собак не дает покоя людям в Приморье

Posted 14 ноября, 03:19
Published 14 ноября, 03:19
Modified 14 ноября, 03:40
Updated 14 ноября, 03:40
Стая агрессивных псов нападает на людей и животных в поселке Рында на острове в Приморье. Местные жители просят помощи.
«Нападают на домашний скот (коров, домашнюю птицу, собак и кошек) стая из 6-8 псов. Они рыщут по дворам и местные жители боятся выходить из дома в тёмное время суток. Людям ходить на автобус в 6 утра, очень страшно», — пишут сельчане в сети.
Поселок достаточно отдален от города, рядом лес. Собаки ведут себя дико. Что с ними делать, местные не знают.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие меры ждут нерадивых собачников в Приморье.