Днем до +14°С и дожди: неожиданное потепление ожидается в Приморье

Posted 14 ноября, 09:51
Published 14 ноября, 09:51
Modified 14 ноября, 09:53
Updated 14 ноября, 09:53
15 ноября в Приморье ночью погоду будет определять смена фронтальных разделов, днем — область повышенного атмосферного давления. Ночью пройдет дождь, на юге местами сильный ливень. Днем в основном без осадков. Ветер ночью южный, днем — умеренный северный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до -1°С, а днем — от +5 до +14°C.
Во Владивостоке ожидается переменная облачность, слабый, в начале ночи умеренный дождь. Днем осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, днем умеренный до сильного северо-западный. Температура воздуха ночью от +4 до +6°C, днем — от +8 до +10°C.
В Уссурийске переменная облачность, ночью пройдет дождь, днем без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура ночью будет колебаться от +3 до +5°C, а днем — от +8 до +10°C.
В Находке прогнозируется переменная облачность, ночью пройдёт дождь, временами сильный. Днем осадков не ожидается. Ветер северный, в начале ночи северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +7°C, а днем — от +11 до +13°C.