Днем до +14°С и дожди: неожиданное потепление ожидается в Приморье

15 ноября в Приморье ночью погоду будет определять смена фронтальных разделов, днем — область повышенного атмосферного давления. Ночью пройдет дождь, на юге местами сильный ливень. Днем в основном без осадков. Ветер ночью южный, днем — умеренный северный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до -1°С, а днем — от +5 до +14°C.