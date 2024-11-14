vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 09:51

Published 14 ноября, 09:51

Modified 14 ноября, 09:53

Updated 14 ноября, 09:53

Потепление и осадки придут в Приморский край

Днем до +14°С и дожди: неожиданное потепление ожидается в Приморье

14 ноября 2024, 09:51
Фото: 1MI.

Потепление и осадки придут в Приморский край

Сюжет
Погода
Потепление вновь пришло в Приморский край. Даже ночью температуры будут в основном плюсовыми, во многих районах пройдут дожди.

15 ноября в Приморье ночью погоду будет определять смена фронтальных разделов, днем — область повышенного атмосферного давления. Ночью пройдет дождь, на юге местами сильный ливень. Днем в основном без осадков. Ветер ночью южный, днем — умеренный северный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до -1°С, а днем — от +5 до +14°C.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность, слабый, в начале ночи умеренный дождь. Днем осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, днем умеренный до сильного северо-западный. Температура воздуха ночью от +4 до +6°C, днем — от +8 до +10°C.

В Уссурийске переменная облачность, ночью пройдет дождь, днем без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура ночью будет колебаться от +3 до +5°C, а днем — от +8 до +10°C.

В Находке прогнозируется переменная облачность, ночью пройдёт дождь, временами сильный. Днем осадков не ожидается. Ветер северный, в начале ночи северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +7°C, а днем — от +11 до +13°C.

Слякотно и серо: ноябрьская погода показывает приморцам зубки
Узнать подробнее
Читайте также:
Заморозки ночью и весеннее тепло после обеда: прогноз погоды на завтра в ПриморьеДожди и туманы: привычная июньская погода вернется в Приморье?Тепло возвращается в Приморье: синоптики обрадовали прогнозом на выходные
#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Дождь#Температура#Ветер#Приморский край#Осадки#Приморье#Облачность#Атмосферное давление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика