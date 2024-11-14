Документальный фильм о юных футболистах из Приморья появился в интернете

Сериал «Невидимый футбол» (12+) проекта «Дзен. Платформы» повествует о том, как данный вид спорта развивается в регионах России. Каждый выпуск — это уникальная история, посвященная детям и взрослым из разных уголков страны. Но цель у всех едина, — каждый из них стремится связать свою жизнь с футболом.