Документальный фильм о юных футболистах из Приморья появился в интернете

Posted 14 ноября, 01:56
Published 14 ноября, 01:56
Modified 14 ноября, 01:58
Updated 14 ноября, 01:58
Сериал «Невидимый футбол» (12+) проекта «Дзен. Платформы» повествует о том, как данный вид спорта развивается в регионах России. Каждый выпуск — это уникальная история, посвященная детям и взрослым из разных уголков страны. Но цель у всех едина, — каждый из них стремится связать свою жизнь с футболом.
Первая серия посвящена юным спортсменам из Шкотовского района. Благодаря колоссальной работе, проведенной в рамках крупного проекта о развитии футбола в Российской Федерации, вся страна узнает о том, как складывалась судьба детского футбольного клуба «Алеут».
Основатель и главный тренер «Алеута» Иван Иваница поведал зрителям историю создания клуба. Также мужчина рассказал о том, как проходят тренировки у ребят и какие трудности поджидают спортсменов в начале пути. Также сами ребята поделятся своими мыслями о футболе. Девочки рассказали, почему решили заняться, казалось бы, «не женским спортом».
«Съемки состоялись в мае этого года — съемочная группа „Дзен. Платформы“ приехала к нам, когда шел наш традиционный внутриклубный фестиваль „Порт Вера“. Тогда в нем участвовало 250 человек, включая воспитанников и их родителей», — подчеркнул Иван Иваница.
Увлекательный 19-минутный фильм рассказывает искреннюю историю людей, каждый из которых любит футбол всем сердцем. Маленьких спортсменов душой и телом мотивируют родители. Взрослые не только поддерживают своих детей, но и учатся вместе с ними, осваивая нелегкий вид спорта.
Стоит отметить, что большую поддержку клубу оказывает и морской терминал «Порт Вера». Компания помогает алеутовцам в организации тренировок, — содействует в выездах на соревнования и закупке экипировке.
В ДФК «Алеут» входит около 300 детей из Подъяпольска, Смоляниново, Шкотово и Штыково. Иван Иваница ежедневно ездит по этим населенным пунктам, преодолевая по 200-250 километров, и тренирует воспитанников клуба. Судя по успехам ребят, работа проводится не зря. Юные футболисты систематически занимают призовые места в региональных состязаниях и успешно проходят отборы на всероссийские старты.
«Мы рады, что на наш детский футбольный клуб обратили внимание и сняли о нем фильм. Это поможет популяризации спорта и здорового образа жизни в нашем регионе. Надеюсь, что фильм будет мотивировать ребят заниматься еще больше, чтобы добиться новых высот в любимом виде спорта. Со своей стороны мы и дальше будем поддерживать конструктивные начинания, направленные на развитие подрастающего поколения и улучшающие жизнь жителей Приморья», — прокомментировал итоги мероприятия генеральный директор ООО «Порт „Вера“ Евгений Диев.
Морской терминал «Порт Вера» на протяжении нескольких лет является партнером «Алеута». Благодаря поддержке организации деятельность клуба охватила Шкотовский муниципальный округ. Более того, «Порт Вера» участвует в развитии инфраструктуры таким муниципалитетов, как Подъяпольское, Смоляниново, Шкотово и Штыково.