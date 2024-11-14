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Posted 14 ноября, 01:56

Published 14 ноября, 01:56

Modified 14 ноября, 01:58

Updated 14 ноября, 01:58

кадр из сериала «Невидимый футбол» (12+)

Документальный фильм о юных футболистах из Приморья появился в интернете

14 ноября 2024, 01:56
Фото: «Дзен. Платформа». предоставлено пресс-службой ООО «Порт «Вера». кадр из сериала «Невидимый футбол» (12+)

Видеоролик о ДФК «Алеут» из Приморского края опубликовали в сети

Сюжет
Дети
В дзен-канале (12+) ФК «Динамо» Москва опубликовали первую серию документального сериала «Невидимый футбол» (12+). Короткометражка, снятая в Приморье, рассказывает вдохновляющую историю ДФК «Алеут».

Сериал «Невидимый футбол» (12+) проекта «Дзен. Платформы» повествует о том, как данный вид спорта развивается в регионах России. Каждый выпуск — это уникальная история, посвященная детям и взрослым из разных уголков страны. Но цель у всех едина, — каждый из них стремится связать свою жизнь с футболом.

Первая серия посвящена юным спортсменам из Шкотовского района. Благодаря колоссальной работе, проведенной в рамках крупного проекта о развитии футбола в Российской Федерации, вся страна узнает о том, как складывалась судьба детского футбольного клуба «Алеут».

кадр из сериала «Невидимый футбол» (12+)кадр из сериала «Невидимый футбол» (12+)
кадр из сериала «Невидимый футбол» (12+). Фото: «Дзен. Платформа». предоставлено пресс-службой ООО «Порт «Вера»

Основатель и главный тренер «Алеута» Иван Иваница поведал зрителям историю создания клуба. Также мужчина рассказал о том, как проходят тренировки у ребят и какие трудности поджидают спортсменов в начале пути. Также сами ребята поделятся своими мыслями о футболе. Девочки рассказали, почему решили заняться, казалось бы, «не женским спортом».

кадр из сериала «Невидимый футбол» (12+)кадр из сериала «Невидимый футбол» (12+)
кадр из сериала «Невидимый футбол» (12+). Фото: «Дзен. Платформа». предоставлено пресс-службой ООО «Порт «Вера»
«Съемки состоялись в мае этого года — съемочная группа „Дзен. Платформы“ приехала к нам, когда шел наш традиционный внутриклубный фестиваль „Порт Вера“. Тогда в нем участвовало 250 человек, включая воспитанников и их родителей», — подчеркнул Иван Иваница.
кадр из сериала «Невидимый футбол» (12+)кадр из сериала «Невидимый футбол» (12+)
кадр из сериала «Невидимый футбол» (12+). Фото: «Дзен. Платформа». предоставлено пресс-службой ООО «Порт «Вера»

Увлекательный 19-минутный фильм рассказывает искреннюю историю людей, каждый из которых любит футбол всем сердцем. Маленьких спортсменов душой и телом мотивируют родители. Взрослые не только поддерживают своих детей, но и учатся вместе с ними, осваивая нелегкий вид спорта.

кадр из сериала «Невидимый футбол» (12+)кадр из сериала «Невидимый футбол» (12+)
кадр из сериала «Невидимый футбол» (12+). Фото: «Дзен. Платформа». предоставлено пресс-службой ООО «Порт «Вера»

Стоит отметить, что большую поддержку клубу оказывает и морской терминал «Порт Вера». Компания помогает алеутовцам в организации тренировок, — содействует в выездах на соревнования и закупке экипировке.

В ДФК «Алеут» входит около 300 детей из Подъяпольска, Смоляниново, Шкотово и Штыково. Иван Иваница ежедневно ездит по этим населенным пунктам, преодолевая по 200-250 километров, и тренирует воспитанников клуба. Судя по успехам ребят, работа проводится не зря. Юные футболисты систематически занимают призовые места в региональных состязаниях и успешно проходят отборы на всероссийские старты.

кадр из сериала «Невидимый футбол» (12+)кадр из сериала «Невидимый футбол» (12+)
кадр из сериала «Невидимый футбол» (12+). Фото: «Дзен. Платформа». предоставлено пресс-службой ООО «Порт «Вера»
«Мы рады, что на наш детский футбольный клуб обратили внимание и сняли о нем фильм. Это поможет популяризации спорта и здорового образа жизни в нашем регионе. Надеюсь, что фильм будет мотивировать ребят заниматься еще больше, чтобы добиться новых высот в любимом виде спорта. Со своей стороны мы и дальше будем поддерживать конструктивные начинания, направленные на развитие подрастающего поколения и улучшающие жизнь жителей Приморья», — прокомментировал итоги мероприятия генеральный директор ООО «Порт „Вера“ Евгений Диев.
Фото: Пресс-служба ООО «Порт «Вера»

Морской терминал «Порт Вера» на протяжении нескольких лет является партнером «Алеута». Благодаря поддержке организации деятельность клуба охватила Шкотовский муниципальный округ. Более того, «Порт Вера» участвует в развитии инфраструктуры таким муниципалитетов, как Подъяпольское, Смоляниново, Шкотово и Штыково.

#Новости#Общество#Россия#Дети#Футбол#Владивосток#Спортсмены#Здоровый образ жизни#Приморский край#Приморье#Шкотовский район#Тренировки
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