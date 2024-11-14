Дороги под контролем: во Владивостоке завершился масштабный ремонт лееров

Работы провели в разных уголках дальневосточной столицы, не обошли стороной участки с высоким дорожным трафиком. Особое внимание было уделено дороге Седанка — Патрокл. На этой трассе восстановили 1 324 метра ограждения. Отремонтировали леера и на проспекте 100-летия Владивостока, а также на улицах Маковского, Гоголя, Катерная, Героев-Тихоокеанцев. Также ремонт провели на Некрасовском путепроводе.