Дороги под контролем: во Владивостоке завершился масштабный ремонт лееров

Posted 14 ноября, 05:59
Published 14 ноября, 05:59
Modified 14 ноября, 06:01
Updated 14 ноября, 06:01
На сегодняшний день специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) провели обширные работы по восстановлению леерного и барьерного дорожного ограждения. В текущем году отремонтировали и заменили 6 381 метров ограждения.
Работы провели в разных уголках дальневосточной столицы, не обошли стороной участки с высоким дорожным трафиком. Особое внимание было уделено дороге Седанка — Патрокл. На этой трассе восстановили 1 324 метра ограждения. Отремонтировали леера и на проспекте 100-летия Владивостока, а также на улицах Маковского, Гоголя, Катерная, Героев-Тихоокеанцев. Также ремонт провели на Некрасовском путепроводе.
Стоит отметить, что сотрудники «СГТ» обслуживают технические средства организации дорожного движения на улицах муниципалитета изо дня в день. Они не только ремонтируют и заменяют ограждения, но также очищают и обновляют знаки, информационные таблички и другие элементы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке идет масштабное обновление уличного освещения. Недавно начались работы на Кирова — от дома №32 до пересечения с Магнитогорской.