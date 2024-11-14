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Posted 14 ноября, 05:59

Published 14 ноября, 05:59

Modified 14 ноября, 06:01

Updated 14 ноября, 06:01

Дороги под контролем: во Владивостоке завершился масштабный ремонт лееров

Дороги под контролем: во Владивостоке завершился масштабный ремонт лееров

14 ноября 2024, 05:59
Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru.
Сюжет
Ремонт
С начала года специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» отремонтировали и заменили более 6 000 километров дорожного ограждения во Владивостоке. Масштабные работы охватили ключевые участки города.

На сегодняшний день специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) провели обширные работы по восстановлению леерного и барьерного дорожного ограждения. В текущем году отремонтировали и заменили 6 381 метров ограждения.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru

Работы провели в разных уголках дальневосточной столицы, не обошли стороной участки с высоким дорожным трафиком. Особое внимание было уделено дороге Седанка — Патрокл. На этой трассе восстановили 1 324 метра ограждения. Отремонтировали леера и на проспекте 100-летия Владивостока, а также на улицах Маковского, Гоголя, Катерная, Героев-Тихоокеанцев. Также ремонт провели на Некрасовском путепроводе.

Стоит отметить, что сотрудники «СГТ» обслуживают технические средства организации дорожного движения на улицах муниципалитета изо дня в день. Они не только ремонтируют и заменяют ограждения, но также очищают и обновляют знаки, информационные таблички и другие элементы.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке идет масштабное обновление уличного освещения. Недавно начались работы на Кирова — от дома №32 до пересечения с Магнитогорской.

Во Владивостоке модернизируют освещение: на Кирова началась замена аварийных опор
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