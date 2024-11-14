Ещё одно предприятие в Хабаровском крае повысило эффективность благодаря нацпроекту

Напомним, что более 40 предприятий Хабаровского края стали участниками нацпроекта «Производительность труда», при этом 25 из них повысили свою эффективность с помощью экспертов РЦК. Эта работа будет продолжена и в следующем году в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Помимо производственных предприятий, бережливые технологии планируется внедрять в социальных учреждениях — для этого в крае из экспертов РЦК создан социальный дивизион, который уже сейчас работает в пилотном режиме в трех социальных учреждениях края. Итоги пилотных проектов будут подведены уже в декабре этого года.