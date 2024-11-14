Ещё одно предприятие в Хабаровском крае повысило эффективность благодаря нацпроекту

Posted 14 ноября, 07:35
Published 14 ноября, 07:35
Modified 14 ноября, 07:37
Updated 14 ноября, 07:37
Накануне на предприятии подвели итоги полугодовой адресной поддержки, которую оказывали эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).
Пилотным проектом по внедрению бережливых технологий стал процесс производства комплектной трансформаторной подстанции наружной установки (КТПН). Здесь рабочая группа во главе с экспертом РЦК посекундно исследовала все производственные процессы и выявила «узкие» места и резервы.
Одним из таких участков оказался процесс сборки. Обычно, чтобы найти необходимые детали, сотрудник шел от стеллажа к стеллажу, проходя около 2 км за смену. Сократить перемещения помогло создание специальной тележки заказа, на которую сразу поступают готовые детали. В итоге путь одного сотрудника в смену уменьшился почти на 500 м, а экономия рабочего времени составила порядка 7 процентов.
— Задача экспертов нацпроекта не предлагать какое-то готовое решение, а научить команду предприятия видеть проблемы и вырабатывать эти решения самостоятельно. В данном случае после хронометража мы увидели эти излишние перемещения, которые можно сократить. Благодаря инструментам бережливого производства команда смогла оценить проблему, найти и разработать решение, при этом без потерь в качестве и безопасности, — рассказала руководитель проекта по оптимизации Юлия Толстикова.
Как отмечает руководство компании, с экономией времени на вспомогательные операции растут и объемы производства. В среднем за последние месяцы рост производства на участке составил около 2-3 процентов.
— На этом не останавливаемся: прорабатываем и дальнейшие шаги, чтобы уменьшать время, потому что у нас продукция изготавливается в очень сжатые сроки. Сейчас работаем с цехом металлообработки, потом рабочая группа перейдет в цех окончательной сборки, конструкторское бюро, — отметил директор по производству АО «ДЭТК» Андрей Саитов.
На днях компания вводит систему предложений по улучшениям (ППУ), в которой планируется участие всех сотрудников — от цехов до планового отдела. ППУ позволит выявить возможности для улучшений на рабочих местах, что сделает работу каждого сотрудника более комфортной и эффективной.
Напомним, что более 40 предприятий Хабаровского края стали участниками нацпроекта «Производительность труда», при этом 25 из них повысили свою эффективность с помощью экспертов РЦК. Эта работа будет продолжена и в следующем году в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Помимо производственных предприятий, бережливые технологии планируется внедрять в социальных учреждениях — для этого в крае из экспертов РЦК создан социальный дивизион, который уже сейчас работает в пилотном режиме в трех социальных учреждениях края. Итоги пилотных проектов будут подведены уже в декабре этого года.